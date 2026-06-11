ran Fußball DFB-Team - Nagelsmann: Neuer-Entscheidung war "Schlag" für Baumann Videoclip • 04:08 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann gibt am 21. Mai den deutschen Kader für die WM bekannt. Die Pressekonferenz kann live im TV und Stream verfolgt werden.

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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DFB-Team: Wer zeigt die Kader-Bekanntgabe heute live im Free-TV Die Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe läuft live im Free-TV auf Sky Sport News. Die Vorberichte beginnen um 12:30 Uhr, ehe ab 13 Uhr alle gebannt an den Lippen von Julian Nagelsmann hängen.

DFB-Team: Kann die Kader-Bekanntgabe heute kostenlos im Stream verfolgt werden? Ja, der Sky-Stream steht kostenlos auf "skysport.de" zur Verfügung. Dieser kann auch auf WOW oder auf Sky Go empfangen werden. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die Pressekonferenz kann auch kostenlos auf Joyn verfolgt werden.

WM 2026: Die wichtigsten Infos zur Kader-Bekanntgabe Datum: 21. Mai 2026

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Frankfurt am Main

TV-Übertragung: Sky Sport News

Livestream: skysport.de

Deutsche Nationalmannschaft: Wie viele Spieler fahren zur WM? Wie bereits bei der WM 2022 darf Julian Nagelsmann 26 Spieler für die WM nominieren. Unter den 26 Spielern müssen sich mindestens drei Torhüter befinden. Die Akteure müssen zudem in einer bereits 55-köpften Vorauswahl zu finden sein.

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DFB-Kader: Nominiert Nagelsmann zunächst mehr als 26 Spieler? Grundsätzlich wäre das möglich. Die endgültige Liste kann noch bis zum 1. Juni bei der FIFA eingereicht werden. In der Vergangenheit wurden bei der Kaderbekanntgabe bereits häufiger mehr Spieler nominiert, weshalb nachträglich noch welche gestrichen werden mussten. In diesem Jahr ist jedoch damit zu rechnen, dass Nagelsmann tatsächlich nur 26 Spieler beruft und es keine Streichkandidaten gibt.

WM 2026: Können Spieler in den WM-Kader nachrücken? Die Möglichkeit dazu besteht bis zu 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel. Allerdings besteht nur im Falle von Verletzungen oder Krankheiten die Möglichkeit, einen Spielertausch vorzunehmen. Ein FIFA-Arzt muss den gestellten Antrag bestätigen. Bei Torhütern ist im Falle von schwerwiegenderen Verletzungen und Krankheiten sogar noch ein Tausch während des Turniers möglich. WM 2026: Der Spielplan des DFB-Teams – Alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten

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