Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026

Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.

Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Daran ändert auch die 1:2-Niederlage gegen Ecuador nichts. Im Sechzehntelfinale wartet jetzt Paraguay.