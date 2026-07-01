Spannung pur bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Im neu eingeführten Sechzehntelfinale kommt es zum interkontinentalen Kracher zwischen Belgien und dem Senegal. Am Mittwoch, den 1. Juli 2026, spielen die beiden Teams im stimmungsvollen Lumen Field in Seattle um das Ticket für das Achtelfinale.

Belgien geht mit großem Selbstvertrauen in die K.o.-Runde. Nach einer makellosen Gruppenphase ist die Offensive der "Roten Teufel" richtig in Fahrt gekommen, was vor allem Superstar Kevin De Bruyne zu verdanken ist.

Update, 22:50 Uhr : Senegal führt zur Halbzeit!

Der Senegal führt verdient 1:0 zur Halbzeit. Habib Diarra brachte das Team von Thiaw Pape nach 25 Minuten in Führung, während sich Belgien lange Zeit schwer tat Torgefahr zu erzeugen.

Belgien

Courtois - Castagne, Mechele, Theate, de Cuyper - Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku - de Ketelaere

Senegal

Diaw - Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs - I. Gueye, Diarra, P. Gueye, I. Ndiaye, Mané - I. Sarr

Belgien geht mit großem Selbstvertrauen in die K.o.-Runde. Nach einer makellosen Gruppenphase ist die Offensive der "Roten Teufel" richtig in Fahrt gekommen, was vor allem Superstar Kevin De Bruyne zu verdanken ist.

Die Mannschaft von Rudi Garcia sicherte sich nach überzeugenden Auftritten in der Gruppe G souverän den ersten Platz und damit das Ticket für dieses packende Duell in Seattle. Die Belgier reisen zudem mit einer beeindruckenden Serie von 16 ungeschlagenen Partien in Folge an.

Senegals Weg in die K.o.-Runde war voller Wendungen. Die Mannschaft von Pape Thiaw musste in einer extrem stark besetzten Gruppe I bis zum Schluss zittern.

Nach intensiven Partien gegen Frankreich und Norwegen sicherte sich der amtierende Vize-Afrikameister über die Schützenhilfe im Gruppenfinale als einer der besten Gruppendritten den Platz in der Runde der letzten 32. Angeführt von Routinier Sadio Mané wollen die "Löwen der Teranga" nun dem Favoriten aus Europa ein Bein stellen.