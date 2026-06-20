ran Fußball WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Neymar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr des Altstars in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha.

Neymar werde am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an. Bei Raphinha herrscht dagegen erstmal Ungewissheit. "Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist", sagte Ancelotti. Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Offenbar hatte sich der 29-Jährige am rechten hinteren Oberschenkel verletzt, laut Globo bereite die Blessur dem Trainerstab "Sorgen".

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