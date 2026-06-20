Fußball
WM 2026: Neymar vor Rückkehr - aber Brasilien bangt um Raphinha
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde
Videoclip • 01:21 Min
Neymar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr des Altstars in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha.
Neymar werde am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an.
Bei Raphinha herrscht dagegen erstmal Ungewissheit. "Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist", sagte Ancelotti. Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Offenbar hatte sich der 29-Jährige am rechten hinteren Oberschenkel verletzt, laut Globo bereite die Blessur dem Trainerstab "Sorgen".
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 01:50 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 MinBald verfügbar
Heute, 01:50 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 Min
Vinicius Junior: "Hoffen, dass es nichts Ernstes ist"
Es sei "sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert", sagte Torschütze Vinícius Júnior: "Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit uns weitermachen kann." Eine Untersuchung am Samstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.
Derweil fiebern die Mitspieler der Rückkehr von Neymar am Donnerstag gegen Schottland entgegen. "Ney ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", betonte Vinícius: "Wir hoffen, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Wir freuen uns über seine Entwicklung. Dass er zum Kader gehört, ist für uns sehr wichtig. Er ist mein Idol und hat mich immer sehr unterstützt." Er hoffe, dass Neymar dem Team "im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft hilft".
Mehr entdecken
WM
Neue Regel greift: Türkei profitiert von Roter Karte
WM
WM 2026: Türkei vs. Paraguay jetzt live im TV, Livestream und im Ticker - Infos zum Gruppenspiel
WM
Woltemade glaubt "fest" an besonderen WM-Moment
WM
Gehirnerschütterungen: Experte kritisiert die FIFA
Fußball
Bald-Bayer Saibari trifft weiter: "Bester Moment"
WM
WM-Star Vozinha: Mutter nach Einreiseprobleme in Miami gelandet