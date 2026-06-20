WM 2026: Nick Woltemade glaubt "fest" an besonderen WM-Moment

ran Fußball WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande? Videoclip • 04:31 Min Link kopieren Teilen

Nick Woltemade spielt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft derzeit nur eine Nebenrolle, doch der 24-Jährige glaubt "fest" an seinen besonderen WM-Moment.

Bisher ist Nick Woltemade bei der WM 2026 im DFB-Team nur Nebendarsteller. Doch der Newcastle-Star glaubt weiterhin fest an seine Chance, aktiv ins Turnier einzugreifen. "Das", betonte Woltemade, "sagt mir auch der Bundestrainer. Das Turnier ist hoffentlich noch lang für uns. Ich arbeite hart für meine Chance", sagte Woltemade im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

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Nick Woltemade mit starken Leistungen in WM-Quali Trotz starker Leistungen in der WM-Qualifikation mit vier Toren in sechs Spielen ist Woltemade bei Bundestrainer Julian Nagelsmann hinter Kai Havertz und Deniz Undav derzeit nur Stürmer Nummer drei. "Die Tore haben mir viel Selbstvertrauen gegeben, ich kenne meinen Anteil an der gelungenen Qualifikation, habe auf dem Niveau mein Können gezeigt. Es war mir aber immer bewusst, dass auch wieder andere Phasen kommen können", sagte Woltemade nach einer Saison mit Höhen und Tiefen bei Newcastle United.

Nick Woltemade noch ohne Einsatz: "Bringt mich nicht aus der Ruhe" Bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA (2:1) und beim furiosen WM-Auftakt gegen Curacao (7:1) kam der ehemalige Stuttgarter überhaupt nicht zum Einsatz.

"Das bringt mich nicht aus der Ruhe, ich kann damit umgehen. Insgesamt war das letzte Jahr verrückt für mich, es hat mein Leben verändert", sagte Woltemade und ergänzte: "Als ich vor dem Spiel gegen Curaçao mit der ganzen Mannschaft auf dem Platz stand und wir die Hymne gesungen haben, habe ich über das ganze Gesicht gegrinst, weil es so groß und schön ist, auf der wichtigsten Fußballbühne dabei sein zu dürfen." Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (ab 22.00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit einem Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht - und Woltemade weitere Chancen für seinen besonderen WM-Moment.

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