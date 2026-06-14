WM 2026: Abseits beim Elfmeter? FIFA räumt Technikpanne bei Katar gegen Schweiz ein

ran Fußball DFB: "Noch Bundestrainer" - Nagelsmann reagiert gereizt auf Klopp-Aussage Videoclip • 01:42 Min Link kopieren Teilen

Der verhängte Elfmeter beim Spiel Katar gegen Schweiz sorgte für Aufsehen. Nicht etwa wegen des unstrittigen Fouls - sondern wegen der Situation zuvor.

Beim WM-Gruppenspiel zwischen Katar und der Schweiz (1:1) sorgte ein umstrittener Elfmeter für hitzige Debatten. So hitzig, dass die FIFA ein Statement veröffentlichte. In der 17. Minute legte Breel Embolo eine Flanke für Remo Freuler in den katarischen Strafraum ab und kollidierte dabei mit Torhüter Mahmoud Abunada. Schiedsrichter Hector Martinez zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Kommentar: Julian Nagelsmann reagiert richtig auf die Aussagen von Jürgen Klopp Keine Diskussionen, ob es ein Foul war oder nicht, doch die TV-Bilder ließen viele Zuschauer zweifeln: Nach den Fernsehbildern zu urteilen, stand Freuler beim vorangegangenen Pass im Abseits. Der VAR überprüfte die Szene und bestätigte den Elfmeter. Embolo verwandelte zum 1:0.

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