Weltmeisterschaft
WM 2026: Alle Teilnehmer und Gruppen - Wer hat sich qualifiziert und wer ist nicht beim Turnier dabei?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Mega-Party in Bosnien nach Elfer-Drama gegen Italien
Videoclip • 01:02 Min
Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus. Alle Tickets sind vergeben. Wer ist dabei? Und welche Nationen haben es nicht geschafft?
Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) rückt immer näher und inzwischen stehen die teilnehmenden Teams fest.
Die meisten Top-Nationen haben sich erwartungsgemäß qualifiziert und können nun mit dem Feintuning beginnen.
Zudem durfte auch der ein oder andere Fußballzwerg über eine erfolgreiche Qualifikation jubeln.
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WM 2026: Diese Nationen sind qualifiziert
Europa: England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Spanien, Belgien, Österreich, Schottland, Türkei, Tschechien, Schweden, Bosnien-Herzegowina
Die ganz großen Überraschungen hat es in der europäischen Qualifikation nicht gegeben. Mit Schottland, Österreich und Norwegen sind allerdings drei Nationen qualifiziert, die zuletzt im Jahr 1998 an einer WM-Endrunde teilgenommen haben.
Deutschland hat sich nach einem überzeugenden 6:0 gegen die Slowakei qualifiziert, musste aber lange zittern. Nicht mit dabei ist (mal wieder) Italien. Die stolze Fußballnation verlor ihr Playoff-Finale gegen Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen.
Afrika: Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste, DR Kongo
Auch in Afrika konnten sich traditionell starke Nationen wie Marokko, Algerien, Ghana, Senegal und die Elfenbeinküste durchsetzen. Das einzige wirkliche Überraschungs-Team ist jenes von Kap Verde. Der Inselstaat war noch nie bei einer WM dabei und feiert nun Premiere.
Asien: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien, Irak
In Asien konnten sich die üblichen Verdächtigen wie Japan, Südkorea und Australien behaupten. Mit Jordanien und Usbekistan feiern allerdings gleich zwei Nationen WM-Premiere. Katar hat es nach der Heim-WM 2022 zum zweiten Mal geschafft.
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Südamerika: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien
Titelverteidiger Argentinien hat sich souverän qualifiziert, während Rekordweltmeister Brasilien deutlich mehr Mühe hatte. Alle Nationen haben schon reichlich Erfahrung bei WM-Turnieren.
Nord- und Mittelamerika: USA, Mexiko, Kanada, Curacao, Haiti, Panama
Die drei Gastgeber-Nationen USA, Mexiko und Kanada waren ohnehin schon gesetzt. Curacao hat es sensationell durch die Quali geschafft und ist dabei. Auch mit Haiti und Panama war nicht unbedingt zu rechnen.
Ozeanien: Neuseeland
Die Neuseeländer haben sich erwartungsgemäß das einzige fixe Ticket in Ozeanien gesichert.
Das sind die WM-Gruppen
Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz
Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
Gruppe E: Deutschland, Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador
Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama
WM 2026: Diese Nationen sind nicht dabei
Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Eswatini, Gabun, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sambia, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, São Tomé und Príncipe, Südsudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik
Während Kap Verde qualifiziert ist, haben es einige deutlich prominentere Teams aus Afrika nicht geschafft. Zu nennen wären hierbei in erster Linie Nigeria und Kamerun, die eigentlich zu den regelmäßigen Teilnehmern gehören. Damit fehlt beispielsweise auch Stürmer-Star Victor Osimhen.
Südamerika: Chile, Peru, Venezuela, Bolivien
In Südamerika gibt es keine wirklichen Fußballzwerge. Die ausgeschiedenen Teams Peru, Venezuela und Chile rangieren auch immerhin an den Positionen 49, 50 und 56 der Weltrangliste. Chile gehörte vor einigen Jahren noch zu den Geheimfavoriten, jedoch sind die großen Zeiten mit Stars wie Arturo Vidal und Alexis Sanchez eben vorbei.
Asien: Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei, DVR Korea, Chinese Taipei, Guam, Hongkong (China), Indien, Indonesien, Jemen, Kambodscha, Kirgisische Republik, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Oman, Osttimor, Pakistan, Palästina, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, VR China, Neukaledonien
Die einwohnerstärksten asiatischen Nationen wie China und Indien haben es wie so oft nicht zur WM geschafft. Es kann im Endeffekt nicht die Rede davon sein, dass eine große Fußball-Nation gescheitert ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als 67. der Weltrangliste das "stärkste" nicht-qualifizierte Team.
Europa: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bulgarien, Estland, Färöer, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Israel, Island, Kasachstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Serbien, Slowenien, Ungarn, Zypern, (Russland), Wales, Nordirland, Slowakei, Rumänien, Italien, Kosovo, Ukraine, Albanien, Irland, Nordmazedonien, Polen, Dänemark
Der wohl größte Name aus Europa, der nicht an der WM teilnimmt? Italien! Die "Squadra Azzurra" scheiterte erneut in den Playoffs.
Nicht dabei ist auch Serbien um Stürmer-Star Dusan Vlahovic. Die Osteuropäer waren eigentlich Stammgast. Russland wurde zudem aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ohnehin ausgeschlossen.
Sicher fehlen werden auch der Europameister aus dem Jahr 2004, Griechenland, sowie die in den vergangenen Jahren immer wieder als Favoritenschreck auftretenden Ungarn.
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
Nord- und Mittelamerika: Amerikanische Jungferninseln, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Britische Jungferninseln, Caymaninseln, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Kuba, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Jamaika, Surinam
WM-Stammgast Costa Rica hat es diesmal überraschend nicht geschafft. Auch Trinidad und Tobago sowie Honduras hätte man sicherlich eher als Curacao oder Haiti auf dem Zettel gehabt.
Ozeanien: Amerikanisch-Samoa, Cook-Inseln, Fidschi, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomon-Inseln, Tahiti, Tonga, Vanuatu
In Ozeanien gab es in Bezug auf ausgeschiedene Nationen keine Überraschung.
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