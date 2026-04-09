Türkei bei der WM 2026: Spielplan - alle Gegner und Uhrzeiten - Infos zur Übertragung im Free-TV

Die Türkei hat sich erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifizieren können. ran zeigt alle Infos zu Gegnern und Terminen der Türkei bei der WM 2026.

Mit einem 1:0-Sieg im Finale der WM-Qualifikations-Playoffs im Kosovo hat sich die Türkei das Ticket für die Endrunde 2026 gesichert.

Zuvor behauptete sich die türkische Nationalmannschaft von Coach Vincenzo Montella bereits im Playoff-Halbfinale mit 1:0 gegen Rumänien.

Damit ist die Türkei nun erstmals seit der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder mit dabei bei einem WM-Turnier, damals wurden Hakan Sükür und Co. sensationell Dritter.

Nun bekommt es die Türkei bei der Endrunde unter anderem mit WM-Gastgeber USA zu tun.

ran zeigt nun die wichtigsten Infos und Termine der Türkei bei der WM-Endrunde 2026 (vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026).