Fußball WM Top News Fußball
WM 2026: Almuth Schult sieht Neuer-Comeback skeptisch
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe
Videoclip • 02:23 Min
Um die Nominierung von Manuel Neuer gab es von Beginn an große Diskussionen. Durch das Fehlen in den letzten beiden Testspielen vor dem WM-Start wurden diese nicht gerade weniger. Nun äußert sich die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult.
Die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult steht dem bevorstehenden Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft skeptisch gegenüber. "In den letzten Turnieren, das sollte nicht in Vergessenheit geraten, war Neuer nicht der entscheidende Faktor, um die DFB-Elf vor dem Aus zu bewahren", sagte die Rio-Olympiasiegerin im RND-Interview.
Auch interessant: Manuel Neuer: Diese Torwart-Legende wäre bei der WM 2026 nicht mitgeflogen
Neuer sei auch mit 40 Jahren immer noch "der beste Torhüter der Welt", wenn er "seine Topleistung" bringe, so Schult: "Nur diese Saison hat gezeigt, dass er nicht konstant auf seinem allerhöchsten Niveau spielt."
Der Weltmeister von 2014 war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann holte den Münchner für die am 11. Juni beginnende WM in den USA, Mexiko und Kanada aber zurück und degradierte Oliver Baumann.
Neuer musste für die Länderspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) aufgrund einer Wadenverletzung passen. Er soll in den nächsten Tagen aber ins Mannschaftstraining einsteigen und beim Auftakt am 14. Juni gegen Curacao im Tor stehen.
"Von den ersten Spielen würde ich nichts abhängig machen, selbst wenn ihm der erste Fehler passiert. Man muss sich darauf einstellen, dass es mal passieren kann, aber es geht darum, ob Manuel Neuer die Deutschen mal in die nächste Runde rettet", sagte Schult.
Mehr News zur WM 2026
WM
15 DFB-Stars gehen nach USA-Test in Chicago feiern
WM
Entscheidung gefallen: So steht es um Spaniens Superstars
WM
Neuer nicht fit für die WM? Völler zerstreut Zweifel
WM
Altstar Modric trifft: Kroatien gewinnt WM-Test gegen Slowenien
WM
WM 2026: Ödegaard bewahrt Norwegen vor Pleite bei Generalprobe
WM
DFB-Elf mit Sorgen im Mittelfeld? 5 große Fragezeichen vor der WM