WM 2026: Julian Nagelsmann und sein "Plan B"

Im ersten WM-Test wollte Julian Nagelsmann seine Turnier-Elf einspielen - doch er muss umplanen.

Beim emotionalen "Abschiedsevent" mit Frauen und Kindern wollte sich Julian Nagelsmann mit seiner Lena und der großen Nationalmannschaftsfamilie auf den Titel einschwören - doch schon der erste Schritt auf dem Weg zum goldenen WM-Ziel verläuft nicht nach Plan. Bei Manuel Neuer zwickt die "Wade der Nation", der Rückkehrer fehlt im ersten Turniertest wie "Neuner" Kai Havertz, und Zauberfuß Jamal Musiala ist vor seinem DFB-Comeback auf Formsuche. Endlich einspielen? Von wegen!

Für Joshua Kimmich ist das Spiel gegen Finnland am Sonntag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Mainz dennoch "eine Chance, einen gewissen Rhythmus aufzubauen". Man wolle "die Testspiele nutzen, um Automatismen zu erarbeiten und Vertrauen zu entwickeln. Wir wollen durch Siege das Selbstvertrauen steigern", betonte der Kapitän.

Der Bundestrainer sieht seine Pläne aber durchkreuzt, und so deutete er den vorletzten WM-Test flugs zum Test für den Notfall um. "Das", sagte er über die Störfaktoren, "wird ja auch in einem Turnier passieren können - da haben wir einen Plan B im Kopf." Und so soll genau zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao eine Elf auf dem Platz stehen, die "unter Umständen so beginnen kann im Turnier. Aber es ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt."

Denn natürlich hofft Nagelsmann, dass Neuer bis zur Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA, spätestens aber zum Start am 14. Juni in Houston fit wird. Es bestehe "kein Grund zur Sorge", versicherte er so oft, dass der geneigte Zuhörer doch ein wenig Angst bekommen musste. Neuer übt vorerst im Gym und dreht Runden auf dem Rasen - wo sich sein Platzhalter Oliver Baumann in die Schüsse wirft.