Manuel Neuer: Diese Torwart-Legende wäre bei der WM 2026 nicht mitgeflogen

ran Fußball DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Die Nominierung von Manuel Neuer sorgte für Diskussionen. Während die einen jubelten, machte sich bei den anderen Unverständnis breit. Nun äußert sich Torwart-Legende Ulrich Stein und bezieht klar Stellung.

WM 2026: Torwart-Ikone Uli Stein mit klarem Statement In einer "kicker"-Kolumne drückt Uli Stein sein Unverständnis gegenüber dieser Entscheidung aus. Dabei geht er vor allem auf die jüngste Vergangenheit von Manuel Neuer im Deutschland-Trikot ein. Schon die Leistung bei der Winter-WM 2022 in Katar sei schon "nicht mehr top gewesen", beschreibt der 71-Jährige. Dazu ergänzt er: "In den zwei Jahren seither gab es kaum Highlightspiele, das Champions-League-Viertelfinale in Madrid einmal ausgenommen. Stattdessen viele unglückliche Aktionen und Gegentore, fehlende Dynamik und Explosivität, etwas kaschiert vielleicht durch seine stets ruhige Körpersprache". Doch er wird noch deutlicher.

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Sportlich - und im Grunde auch medizinisch - ist diese Rückkehr insgesamt nicht nachvollziehbar. Ich sehe darin leider null Sinn.

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WM 2026: Uli Stein wäre "nicht mitgeflogen" Der ehemalige Keeper, der unter anderem beim Hamburger SV und Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand, betont außerdem den fehlenden Rhythmus, den Neuer aufgrund vieler Verletzungen habe. Selbst im Falle einer Neuer-Verletzung während des Turniers, was den Stammplatz für Oli Baumann zur Folge hätte, sieht Stein kritisch.

Trotz des Vertrauensentzugs womöglich bei der WM ranzumüssen, wenn es bei Neuer doch nicht reicht, bleibt mental eine beträchtliche Bürde für ihn und die anderen mitreisenden Torhüter.

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