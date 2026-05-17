Wird Manuel Neuer die Nummer eins bei der WM? Uli Hoeneß äußert sich klar, hat aber auch warme Worte für Oliver Baumann übrig, der der Leidtragende dieser Entscheidung wäre.

Uli Hoeneß hat sich wohlwollend zu einem möglichen Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft geäußert, empfindet aber auch Mitgefühl mit dem bislang als Stammtorwart für die WM vorgesehenen Oliver Baumann.

"Wenn er sich dazu entscheiden sollte oder auch der Trainer, dann würde ich das sehr begrüßen, auch wenn mir der Baumann sehr leidtut", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Rande der Meisterfeier auf dem Marienplatz mit Blick auf Neuer.

Hoffenheims Keeper Baumann wäre der Leidtragende eines Neuer-Comebacks. Den Zeitpunkt einer möglichen Änderung der Torhüter-Hierarchie empfindet Hoeneß gerade für den 35-Jährigen als unglücklich.

"Das kommt zu spät. Er ist sehr sympathisch, ein toller Mann, hat mit Hoffenheim eine große Saison gespielt. Ich hoffe, dass es nicht zu viel Unruhe bringt und die Vorbereitung stört", sagte Hoeneß.