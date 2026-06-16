WM 2026: Argentinien gegen Algerien live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenauftakt

ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Für Titelverteidiger Argentinien und Algerien steht das erste Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 an. In der Gruppe J treffen die beiden Nationen im Kansas-City-Stadion aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe J: Weltmeister Argentinien will mit Superstar Lionel Messi die Mission Titelverteidigung erfolgreich starten. Doch gleich zum Auftakt wartet mit Algerien ein unangenehmer Brocken, der souverän durch die afrikanische Qualifikation marschiert ist und auf die enorme Erfahrung von Riyad Mahrez setzt. Für die algerische Nationalmannschaft ist es das allererste Duell mit den Südamerikanern bei einer Weltmeisterschaft. Beide Teams werden alles daransetzen, sich mit einem Sieg die bestmögliche Ausgangslage in der Gruppe zu verschaffen, in der auch Österreich und Jordanien um das Weiterkommen kämpfen.

Argentinien vs. Algerien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ) / Dienstag, 16. Juni, 20:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort: Kansas-City-Stadion, Kansas City (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe J, 1. Spieltag

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Wer überträgt Argentinien – Algerien live im TV und Stream? Fußballfans in Deutschland müssen für dieses Highlight entweder sehr lange wach bleiben oder sich den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel hierzulande mitten in der Nacht um 03:00 Uhr am frühen Mittwochmorgen angepfiffen. Das packende Auftaktmatch von Lionel Messi und Co. wird live im Free-TV in der ARD übertragen. Somit dürfen sich Fans freuen: Das Spiel kann auch ganz bequem und von überall im kostenlosen Joyn-Livestream verfolgt werden.

Kommende Fußball-Livestreams Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Argentinien vs. Algerien im Liveticker Wer mitten in der Nacht nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann oder möchte, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen, topaktuellen und kostenlosen Liveticker zum Duell Argentinien gegen Algerien gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr kein Tor, keine Karte und keine entscheidende Szene.

Die Gegner im Check: Das sind die Teams Argentinien: Der amtierende Weltmeister geht als einer der absoluten Topfavoriten ins Turnier. Angeführt von Legende Lionel Messi, der seine vermutlich letzte Weltmeisterschaft bestreitet, verfügt die Albiceleste über eine eingespielte Achse. Mit Offensivstars wie Lautaro Martínez und Julián Álvarez sowie den Mittelfeld-Motoren Enzo Fernández und Alexis Mac Allister soll gleich zum Start ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet werden.

Algerien: Die "Wüstenfüchse" reisen mit viel Selbstbewusstsein in die USA. Angeführt vom ehemaligen Manchester-City-Star Riyad Mahrez verfügt das Team über eine enorme internationale Erfahrung. Gepaart mit gefährlichen Angreifern wie Amoura und Gouiri sowie der defensiven Stabilität von Bensebaini will Algerien dem großen Favoriten ein Bein stellen und für die erste dicke Überraschung des Turniers sorgen. Auch interessant: WM 2026: Spielt Lionel Messi gegen Algerien? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung

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Der Spielort: Das legendäre Kansas-City-Stadion Das legendäre Kansas-City-Stadion (Heimat des NFL-Teams Kansas City Chiefs) gilt als die lauteste Freiluftsportstätte der Welt und wurde sogar von Guinness World Records mit einem Rekordwert von 142,2 Dezibel zertifiziert. Ein absoluter, ohrenbetäubender Hexenkessel erwartet die Mannschaften beim Einlauf.

Argentinien vs. Algerien im direkten Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Noch nie standen sich die beiden Nationen auf der ganz großen WM-Bühne gegenüber. Während Argentinien mit der Erfahrung von drei Sternen auf der Brust aufläuft, rechnet sich der afrikanische Außenseiter durchaus Chancen aus – schließlich haben die ersten Tage dieser Weltmeisterschaft bereits gezeigt, dass die Abstände im Weltfußball immer kleiner werden.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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