ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Für Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft beginnt das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026: Zum Auftakt in der Gruppe K trifft der Mitfavorit im NRG Stadium in Houston auf die Demokratische Republik Kongo. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe K: Portugal will seiner Favoritenrolle von Sekunde eins an gerecht werden, doch der afrikanische Außenseiter wird alles in die Waagschale werfen. Für Cristiano Ronaldo ist es ein historischer Moment, da er seine mittlerweile sechste Weltmeisterschaft bestreitet. Die DR Kongo reist dagegen unter extremen Bedingungen an: Aufgrund einer schweren Ebola-Krise in der Heimat galten strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in die USA, weshalb die Vorbereitung ohne Testspiele stattfand. Dennoch will das Team auf dem Platz für eine sportliche Sensation sorgen.

Portugal vs. DR Kongo live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, 19:00 Uhr (MESZ) / 12:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort: NRG Stadium (Houston Stadium), Houston (Texas, USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe K, 1. Spieltag

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Wer überträgt Portugal – DR Kongo live im TV und Stream? Fußballfans in Deutschland können sich auf beste Sendezeit zur Prime-Time freuen: Das Spiel wird hierzulande am Mittwochabend um 19:00 Uhr angepfiffen. Das Gruppenspiel zwischen Portugal und der DR Kongo wird live und in voller Länge im Free-TV im ZDF gezeigt. Im "sportstudio live" führt das bekannte Team durch den Abend, kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann. Das Spiel kann außerdem kostenlos im Joyn-Livestream verfolgt werden. Parallel dazu bietet auch MagentaTV eine Live-Übertragung im kostenpflichtigen Stream und TV an.

Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Portugal vs. DR Kongo im Liveticker Wer am Mittwochabend nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und komplett kostenlosen Liveticker zum Duell Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr keine Tore, Karten oder Aufreger.

Die Gegner im Check: Das sind die Teams Portugal: Angeführt von Cristiano Ronaldo gehört das Team von Trainer Roberto Martínez zum erweiterten Favoritenkreis des Turniers. Nach dem jüngsten Gewinn der Nations League strotzt die Truppe um Stars wie Bernardo Silva und Bruno Fernandes vor spielerischer Klasse und Erfahrung.

Die DR Kongo: Das Team des französischen Trainers Sébastien Desabre hat eine kräftezehrende Zeit hinter sich. Wegen des Ebola-Ausbruchs im eigenen Land musste das Team vor der WM in eine 21-tägige Isolations-Quarantäne außerhalb der Heimat. Da kongolesische Fans aufgrund strenger Visa-Auflagen kaum im Stadion sein können, hofft das Team auf die Unterstützung der Community vor Ort in Houston.

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Der Spielort: Das NRG Stadium in Houston Das NRG Stadium in Houston (auch bekannt als Houston Stadium) fasst über 70.000 Zuschauer. Es verfügt über ein verschließbares Dach und bietet die perfekte Kulisse für den Einzug von "CR7" auf die ganz große WM-Bühne.

Portugal vs. DR Kongo im direkten Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang liegen in den offiziellen Wettbewerbs-Datenbanken keine nennenswerten Pflichtspiel-Begegnungen zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo vor.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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