WM 2026: Donald Trump soll bei Siegerehrung große Rolle spielen

Beim WM-Finale am 19. Juli in East Rutherford soll US-Präsident Donald Trump dem neuen Weltmeister den goldenen Pokal überreichen.

Donald Trump darf beim WM-Finale wieder mal im Mittelpunkt stehen: Die FIFA plant nach Informationen von "Talksport" weiterhin, dass der US-Präsident am 19. Juli den Pokal an den neuen Weltmeister übergeben wird.

Das hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino schon Anfang des Jahres angekündigt.

"Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss", erklärte der Schweizer während des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Das WM-Finale findet am 19. Juli im Stadion von East Rutherford nahe New York City statt. Infantino wird wohl gemeinsam mit Trump die Siegerehrung vornehmen.