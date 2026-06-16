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WM 2026: Donald Trump soll bei Siegerehrung große Rolle spielen

Aktualisiert:

von ran.de

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Proteste vor WM-Spiel des Iran

Videoclip • 31 Sek • Ab 12

Beim WM-Finale am 19. Juli in East Rutherford soll US-Präsident Donald Trump dem neuen Weltmeister den goldenen Pokal überreichen.

Donald Trump darf beim WM-Finale wieder mal im Mittelpunkt stehen: Die FIFA plant nach Informationen von "Talksport" weiterhin, dass der US-Präsident am 19. Juli den Pokal an den neuen Weltmeister übergeben wird.

Das hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino schon Anfang des Jahres angekündigt.

"Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss", erklärte der Schweizer während des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Das WM-Finale findet am 19. Juli im Stadion von East Rutherford nahe New York City statt. Infantino wird wohl gemeinsam mit Trump die Siegerehrung vornehmen.

WM 2026: Trump schon bei der Klub-WM im Blickpunkt

Beim letzten großen FIFA-Turnier, der Klub-WM 2025, hatte Trump bereits für Verwunderung gesorgt: Nach der Goldmedaillen-Vergabe an die Spieler des FC Chelsea blieb der 80-Jährige auf dem Podest stehen.

"Wir waren schon ein wenig irritiert", sagte Cole Palmer nach dem Spiel.

Trump und Infantino pflegen seit Monaten enge Beziehungen. Bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington im Dezember hatte Trump den FIFA-Friedenspreis erhalten, was international für deutliche Kritik gesorgt hatte.

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