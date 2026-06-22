ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Nach ihren erfolgreichen Auftritten am ersten Spieltag stehen sich der amtierende Weltmeister Argentinien und Herausforderer Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegenüber. Beide Teams starteten mit einem Sieg ins Turnier und wollen nun den nächsten Schritt Richtung K.o.-Phase machen. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Nach dem erfolgreichen Auftakt beider Mannschaften geht es in diesem direkten Duell bereits um die Vorentscheidung in der Gruppe. WM 2026: Argentinien vs. Österreich am 22. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream Argentinien unterstrich gegen Algerien erneut seine Ambitionen als Titelverteidiger, während Österreich nach einem wilden Schlagabtausch gegen Jordanien mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen mit dem Favoriten geht.

Argentinien vs. Österreich heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, um 19:00 Uhr (MESZ)

Spielort: Dallas-Stadion (AT&T Stadium), Arlington, USA

Wettbewerb: WM 2026, 2. Spieltag, Gruppe J

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Wer überträgt Argentinien – Österreich heute live im TV und Stream? Fußballfans dürfen sich auf eine ausführliche Berichterstattung freuen: Das WM-Duell zwischen Argentinien und Österreich wird live im Free-TV in der ARD übertragen und es gibt einen kostenlosen Joyn-Livestream zum Spiel.

Kommende Fußball-Livestreams Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Argentinien vs. Österreich heute im Liveticker Wer nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Argentinien gegen Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr keine Karte, kein Tor und keine wichtige Spielszene.

Der Gegner im Check: Die Formkurve nach dem 1. Spieltag Argentinien: Der Weltmeister präsentierte sich zum Auftakt in Topform. Beim Sieg gegen Algerien zeigte vor allem die Offensive um Superstar Lionel Messi, dass sie das Turnier erneut dominieren will. Die "Albiceleste" wirkte eingespielt und extrem fokussiert.

Österreich: Das ÖFB-Team erwischte einen spektakulären Start ins Turnier. Beim Triumph gegen Jordanien bewies Österreich eine enorme Comeback-Qualität und zeigte, dass sie auch gegen defensiv ausgerichtete Teams Lösungen finden. Das Selbstvertrauen nach diesem Sieg ist riesig. Auch interessant: WM 2026: Spielt Lionel Messi? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung

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Argentinien vs. Österreich heute im direkten Vergleich Während Argentinien als klarer Favorit in das Turnier gestartet ist, hat der erste Spieltag gezeigt, dass die Österreicher für eine Überraschung gut sind. Die taktische Disziplin des Teams von Ralf Rangnick wird gegen das spielerische Schwergewicht aus Südamerika der entscheidende Faktor sein. Interessanterweise ist das Duell bei dieser WM eine absolute Premiere: Noch nie zuvor trafen Argentinien und Österreich bei einer Weltmeisterschaft aufeinander.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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