ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Mit Freundin Inés knipste Lamine Yamal beim feierlichen Sieger-Dinner nach dem ersten WM-Sieg fröhlich Selfies, mit Mama Sheila Ebana alberte er für die Kamera herum.

Nach seinem ersten WM-Tor und der Wiedergutmachung für den peinlichen Auftakt war Spaniens Fußball-Star Lamine Yamal bester Laune. "Das ist das wichtigste Tor, das ich bisher geschossen habe", sagte Yamal nach dem 4:0 (3:0) gegen Saudi-Arabien. So ist der Stand bei Schlotterbeck Erstmals stand der 18-Jährige bei einem WM-Spiel in der Startelf, in der 10. Minute grätschte er den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Besser hätte der Abend in Atlanta für den Stürmer vom FC Barcelona gar nicht laufen können. Über das 0:0 gegen Kap Verde aus dem ersten Turnierauftritt, bei dem Yamal erst nach 71 Minuten von der Bank gekommen war, sprach niemand mehr.

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