ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Nach seiner guten Leistung im Auftaktspiel stand Uruguays Angreifer Federico Vinas gegen Kap Verde vor allem durch eine unsportliche Aktion im Mittelpunkt.

Uruguay-Stürmer Federico Vinas hat mit einem Fairplay-Skandal gegen Kap Verde für Aufsehen gesorgt.

In der 43. Minute beim Stand von 0:1 half Vinas seinem am Boden liegenden Gegenspieler Telmo Arcanjo bei der Bewältigung von dessen Krampf. Als er sah, dass sein Team aber einen Angriff einleitete, ließ er sein Bein kurzerhand fallen und eilte Richtung Tor der Kap Verde. Auch Arcanjo war kurze Zeit später wieder auf den Beinen, kam aber aufgrund seiner Verletzung ein paar Schritte zu spät, um die Flanke von Federico Valverde in den Strafraum zu verhindern. Dort stand Ronald Araujo nach einem Abpraller goldrichtig und besorgte den Südamerikanern den Ausgleich. "Kein Team würde so spielen": Iran trotzt Reisebeschwerden Vinas war sich auf der anschließenden Pressekonferenz nach dem 2:2 keiner Schuld bewusst. "Mein Gegenspieler brauchte mich. Aber mein Team brauchte mich noch mehr", erklärte der 27-Jährige salopp.

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Kein Fairplay? Kap-Verde-Trainer Bubista verärgert Ganz anders sah das Kap Verdes Trainer Bubista, der nach dem Spiel über das fehlende Fair Play seiner Gegner schimpfte. "Ich war verärgert über diese Szene. Denn Marcelo Bielsa (Uruguays Trainer, Anm. d. Red.) lebt uns in jeder Pressekonferenz und in jedem Spiel Fair Play vor. Von ihm haben wir alle gelernt, was Fair Play bedeutet", sagte er. Tatsächlich war Bielsa 2019 als Trainer von Leeds United schon einmal in einer ganz ähnlichen Situation. Damals hatte der Argentinier seine Mannschaft angewiesen, Gegner Aston Villa ohne Gegenwehr ein Tor zu schenken. Diese "Geste" blieb dieses Mal allerdings aus. Das hatte offenbar auch Bubista im Kopf, der seinen Trainerkollegen nach eigenen Angaben nach dem Spiel damit konfrontierte, warum er dieses Mal anders gehandelt habe. Eine Antwort blieb Bielsa ihm aber wohl schuldig. Uruguay und Kap Verde stehen nach zwei Spielen beide bei zwei Unentschieden. Die besseren Karten auf das Weiterkommen hat allerdings Kap Verde, das am letzten Spieltag gegen Underdog Saudi-Arabien mit einem Sieg sicher in der K.-o.-Runde wäre. Uruguay muss derweil gegen Primus Spanien (4 Punkte) ran.

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