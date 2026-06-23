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Fußball

WM 2026 - Argentinien vs. Österreich - Lionel Messis Rekord-Tor irregulär? Ralf Rangnick sauer auf VAR und Schiedsrichter

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Österreich feiert "WM-Titel" mit unglaublichem KI-Clip

Videoclip • 03:33 Min

Nach der 0:2-Niederlage gegen Argentinien ärgert sich Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick vor allem über eine Szene vor dem ersten Messi-Tor. Der 67-Jährige hätte sich einen VAR-Eingriff gewünscht.

Österreich hat nach der erneuten Gala von Lionel Messi das zweite Gruppenspiel bei der WM 2026 mit 0:2 gegen Argentinien verloren. Für Diskussionen sorgte nach dem Spiel allerdings die Entstehung des ersten Treffers.

In der 38. Minute ging Österreichs Mittelfeldspieler Xaver Schlager in einem Zweikampf mit Alexis Mac Allister zu Boden.

Die Argentinier spielten weiter, eroberten den Ball und nutzten den Angriff schließlich zur Führung durch Messi. Während die Südamerikaner jubelten, lag Schlager noch auf dem Rasen.

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Ralf Rangnick sauer wegen VAR

Rangnick zeigte sich nach dem Spiel auf der Pressekonferenz verärgert über die Entscheidung des Schiedsrichterteams, die Szene nicht noch einmal zu überprüfen.

"Beim ersten Tor hätte ich mir gewünscht, dass der Schiri genau das getan hätte, was er auch vor dem Elfmeter gemacht hat – sich die Szene noch einmal anzuschauen. Wenn man das getan hätte, hätte man das gesehen, was jeder gesehen hat. Das ist ein klares Problem, das wir jetzt haben", sagte der österreichische Nationaltrainer.

Besonders kritisch sah Rangnick die Rolle des Video-Assistenten. Für ihn hätte die Situation zwingend überprüft werden müssen.

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Ralf Rangnick: "Klares Foul an Xaver Schlager"

"Ich kann noch ein paar Mal wiederholen, was ich nicht verstehe. Wenn ich schon die Möglichkeit des VAR habe, warum ich ihn dann nicht auch einsetze. Das ist ein klares Foul an Xaver Schlager. Aber er hat leider nicht den Mut gehabt, das dem Schiedsrichter zu sagen. Das ist dann wirklich nur schwer zu verstehen", erklärte der ÖFB-Coach:

"Ich war einer der ersten Trainer, vor 15 Jahren schon, der sich für den Einsatz dieser Technologie starkgemacht hat. Aber dann muss ich ihn auch nutzen. Ich würde mal so sagen: Mindestens 80 Prozent von Ihnen, die sich diese Szene nochmal anschauen, würden sagen, dass es ein klares Foul ist."

Die Entscheidung blieb jedoch bestehen und war letztlich spielentscheidend, Messis zweites Tor fiel erst kurz vor Schluss.

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