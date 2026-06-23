ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die Personalie Cristiano Ronaldo spaltet schon seit längerem Fans und Experten. Vor allem nach dem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo wurden die Zweifel am ehemaligen Weltfußballer größer.

Cristiano Ronaldo ging wie gewohnt voran, beim Training im sonnigen Palm Beach präsentierte sich der 41-Jährige bestens gelaunt und scherzte mit seinen Teamkollegen. Selbstzweifel? Fehlanzeige! WM 2026: Der DFB-Zug hat keine Bremse, aber ein Tempo-Problem - ein Kommentar Und auch die vermeintlichen teaminternen Spannungen räumte er mit zwei Worten aus der Welt: "Siempre Unidos" (immer vereint), schrieb er unter ein Trainingsbild bei Instagram, auf dem auch Joao Neves beide Daumen hebt. Doch hinter den Kulissen des WM-Mitfavoriten brodelt es nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo gewaltig - mit Superstar Ronaldo im Zentrum der Debatte. Ist der fünfmalige Weltfußballer noch gut genug oder doch eher hinderlich für die Titelmission?

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WM 2026: Fake-Kommentar gegen Ronaldo löst Shitstorm gegen Freundin von Joao Neves aus Die Stimmen prominenter TV-Experten sprechen eine klare Sprache. Thierry Henry warf dem fünfmaligen Weltfußballer bei "Fox" blanken Egoismus vor, Kevin-Prince Boateng meinte im australischen Fernsehen, dass Portugal ohne ihn "eine bessere Mannschaft" sei. Christian Streich erklärte im "ZDF", dass er aus taktischen Gründen wohl auf ihn verzichten würde. Und Christoph Kramer mutmaßte, dass viele portugiesische Nationalspieler insgeheim lieber ohne Ronaldo auflaufen würden. "Er unterscheidet sich nicht von den anderen Spielern", hatte PSG-Profi Neves die Rolle Ronaldos nach dem Auftakt heruntergespielt - und damit zusätzlich noch einen Shitstorm und Eklat in den Sozialen Netzwerken ausgelöst. Ein angeblicher Instagram-Kommentar von Neves-Freundin Madalena Aragao, die immerhin eine Million Follower hat und Ronaldo als "eigensinnig" bezeichnet haben soll, fachte das Feuer weiter an - war aber wohl gefälscht. Sogar Ronaldos Schwestern hatten sich eingeschaltet. Und der Superstar selbst? Hat sich nach Spiel eins in Houston bislang nur via Social Media geäußert. "Fokussiert auf die Mission", schrieb er zuletzt am Sonntag. In sämtlichen Presserunden bemühen sich stattdessen seine Teamkollegen, eine Einheit zu beschwören.