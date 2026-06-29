WM 2026: Deutschland vs. Paraguay jetzt live im Free-TV & hier im Livestream - Elfmeterschießen!

ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale trifft die DFB-Elf auf Paraguay. ran hat alle Informationen zum Spiel zusammengefasst.

Update, 1:15 Uhr: Deutschland muss in die Verlängerung Deutschland muss nach einem 1:1 n.V. ins Elfmeterschießen - unten geht's zum Livestream. WM 2026 live: Deutschland vs. Paraguay hier im Stream und Ticker

Update, 0:30 Uhr: Deutschland muss in die Verlängerung Deutschland gelingt in der zweiten Hälfte der Ausgleich durch Kai Havertz (54.) auf Vorlage von Florian Wirtz. Danach kann sich die DFB-Elf aber erneut nur wenige echte Chancen herausspielen und muss in die Verlängerung. Auch interessant: WM 2026: Deutschland vs. Paraguay - darum zählte der DFB-Führungstreffer von Tah nicht

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Update, 23:30 Uhr: DFB-Aufstellung vs. Paraguay Die deutsche Nationalmannschaft liegt trotz 80 Prozent Ballbesitz gegen Paraguay zur Halbzeit mit 0:1 hinten und muss ums Weiterkommen zittern! Die DFB-Elf erspielte sich nach einen frechen Start der Südamerikaner schnell ein optisches Übergewicht, verzweifelte bei den Angriffen aber immer wieder am dichten Abwehrblock der Paraguayer. Als das deutsche Offensvispiel kurz vor der Pause immer ideenloser wurde, folgte der Schock: Enciso erzielte nach einer einer Ecke das völlig überraschende 1:0 für Paraguay. Während Deutschland ratlos und geschockt in die Pause geht, läuft für die Südamerikaner alles wie erhofft: Hinten die Null halten und vorne bei den wenigen eigenen Angriffen eiskalt zuschlagen.

Update, 21:05 Uhr: DFB-Aufstellung vs. Paraguay Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown - Sane, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Havertz, Undav Überraschend setzt Julian Nagelsmann im Sturm auf Kai Havertz und Deniz Undav. Dafür muss Jamal Musiala erst auf der Bank Platz nehmen. Paraguay: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Bobadilla, Galarza, Cubas, Almiron - Enciso, Avalos

WM 2026: So seht ihr Deutschland heute im TV und Stream Dämpfer für Deutschland! Mit 1:2 verlor das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Dabei zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine gute Leistung. WM 2026: Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni ab 22:30 gegen Paraguay LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Dementsprechend groß sind die Fragezeichen vor dem Sechzehntelfinale. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend auf Paraguay. Die Südamerikaner sind in Gruppe D mit USA, Australien und der Türkei mit vier Punkten auf dem dritten Platz gelandet. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einem Turnier war im Achtelfinale der WM 2002. Damals konnte Deutschland mit 1:0 gewinnen. ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.

Deutschland vs. Paraguay heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uhr (MESZ)

Spielort: Boston-Stadion (Boston)

Wettbewerb: WM 2026, Sechzehntelfinale

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Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay heute live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel gegen Paraguay läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das DFB-Spiel gegen Paraguay wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

WM 2026: Deutschland gegen Paraguay heute im Liveticker Wer das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zum Spiel gegen Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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