WM 2026: Deutschland vs. Paraguay - darum zählte der DFB-Führungstreffer von Tah nicht

ran Fußball DFB-Team: "Nation wollte es!" Völler erklärt Undav-Start Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Jonathan Tah erzielt in der Verlängerung die vermeintliche 2:1-Führung für Deutschland. Der VAR nahm den Treffer aber zurück.

Es hätte der umjubelte Befreiungsschlag für die DFB-Elf gegen Paraguay sein solllen: Jonathan Tah erzielte nach einer Ecke von Nathaniel Brown am zweiten Pfosten per Kopf das 2:1 für Deutschland in der Verlängerung. Der VAR meldete sich allerdings und letztlich nahm Schiedsrichter Jalal Jayed den Treffer nach Ansicht der Bilder zurück. Seine Begründung: Waldemar Anton hätte im Fünfmeterraum den Torwart behindert.

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