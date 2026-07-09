:newstime Haaland und Kane liefern ab Videoclip • 02:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erling Haaland und Harry Kane haben ihre Mannschaften mit wichtigen Treffern ins Viertelfinale verholfen. Im direkten Aufeinandertreffen kann nur einer von ihnen die nächste Runde erreichen.

Das Duell der Giganten! Mit Erling Haaland und Harry Kane treffen im Viertelfinale zwei absolute Tormaschinen aufeinander. Beide Spieler sind an mehr als der Hälfte der Treffer ihres Teams beteiligt. Es ist also kein Geheimnis, dass England auf Harry Kane und Norwegen auf Erling Haaland angewiesen ist, um ins Halbfinale einzuziehen.

Traumhafte WM-Gruppenphase für beide Stürmer Für Haaland ist es die erste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Bisher verläuft seine WM-Premiere traumhaft. Die Norweger erzielten im Laufe des Turniers zwölf Treffer. Bei sieben davon stand der Name Haaland auf der Anzeigetafel. Mit Frankreich, Senegal und dem Irak war Norwegen Teil von der wahrscheinlich anspruchsvollsten Gruppe des Turniers. Der 4:1-Erfolg gegen den Irak ließ jedoch sofort vermuten, wie stark die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken ist. Die ersten beiden Treffer der Norweger erzielte natürlich er. Mit diesen Toren brachte Haaland im WM-Debüt seine Mannschaft auf die Siegerstraße und war damit maßgeblich für den 4:1-Endstand verantwortlich. Im zweiten Spiel gegen den Senegal gelangen dem 25-Jährigen zwei weitere Treffer. Am Ende gewann Norwegen mit 3:2 und stand mit sechs Punkten nach zwei Spielen auf Platz 2 der Gruppe. Grund genug für Trainer Solbakken, seinen Top-Stürmer gegen die Franzosen 90 Minuten lang zu schonen. Auch auf neun weiteren Positionen nahm der Trainer Wechsel vor. Die 1:4-Niederlage kam also wenig überraschend. Auch interessant: WM 2026: Erling Haaland mit emotionalem Brief an Familie von verstorbenem Jungen

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An die überragende Gruppenphase von Haaland kann Kane problemlos anknüpfen. Er ging mit drei Toren in die K.o.-Phase. Beim 4:2-Erfolg gegen tiefstehende Kroaten traf Kane doppelt. Beim 0:0 gegen Ghana blieb er zwar erfolglos, machte mit seinem Treffer beim 2:0-Erfolg gegen Panama den Deckel auf die Partie. Anders als bei Norwegen war das Erreichen der K.o.-Runde jedoch absolut verpflichtend. WM 2026: Nachteil für Norwegen? Krankheitswelle vor dem Viertelfinale gegen England

Angsteinflößende K.o-Phase der Top-Angreifer Mit vier Toren aus zwei Spielen ging es für Haaland ins Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste. Natürlich knipste der Stürmer auch dort. In der 86. Minute brachte er die Norweger mit 2:1 in Führung und sicherte damit den Achtelfinaleinzug. Dort präsentierte er sich gegen die Brasilianer noch überragender. Gegen die namentlich beste Innenverteidigung des Turniers traf der Stürmer von Manchester City doppelt. In der 79. Minute sprang er nach einer Flanke höher als Gabriel und köpfte Norwegen zur Führung. Das 2:0 in der 90. Minute ist ein Tor, das sich viele nicht erklären können. Ansatzlos wuchtete der Stürmer den Ball aus gut 16 Metern fast aus dem Stand neben den rechten Pfosten. Kane präsentierte sich in der K.o-Phase ebenfalls von seiner besten Seite. Im Sechzehntelfinale überzeugte er mit einer absoluten Weltklasse-Performance: In der 75. und 86. Minute drehte er mit seinen Treffern das Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo auf 2:1 und verhalf seiner Mannschaft damit im Alleingang ins Achtelfinale. Dort bereitete der 32-Jährige das zwischenzeitliche 2:0 für Jude Bellingham vor und traf später noch selbst zum 3:1. Einmal mehr war er der Grund für den Sieg. WM 2026 - Mit Messi und Haaland! Die Top-Elf des Achtelfinals

Stürmer-Duell der Giganten im Viertelfinale So verrückt es auch klingen mag: Die Zahlen der beiden Angreifer sind nicht einmal überraschend. Die beiden Angreifer sind nicht nur die Gesichter ihrer Nationalmannschaft, sondern auch ihres Vereins. Haaland wechselte im Juli 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. Dort spielte er sich sofort in die Herzen der Fans. In seinen bisher 132 Premier-League-Einsätzen kommt der Norweger auf 137 Scorer (112 Tore, 25 Vorlagen). Absurde Zahlen, die man ansonsten nur von Spielern der absoluten Weltspitze wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kennt. Auf Weltklasse-Niveau befindet sich der Stürmer ohne jegliche Zweifel schon lange. Das gleiche gilt für Harry Kane. Seine Zahlen beim FC Bayern München sind absurd. Im August 2023 zog es den Engländer von Tottenham Hotspur für eine Ablöse von 95 Millionen zum Rekordmeister in die Bundesliga. In seinen 94 Bundesliga-Einsätzen sammelte er 121 Scorer (98 Tore, 23 Vorlagen). Beide konnten in der Zeit zahlreiche Titel mit ihrem Verein feiern. Nun gilt für beide aber nur eins: Ihrer Mannschaft mit Treffern und Präsenz ins WM-Halbfinale zu helfen. Fakt ist: Beide Nationalmannschaften sind auf ihre Stürmer angewiesen. Am Samstag um 23:00 Uhr treffen Weltstürmer aufeinander. Hier kannst du das Spiel verfolgen: WM 2026 live: Norwegen vs. England - Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker

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