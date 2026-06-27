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WM 2026: Belgien dank Schützenfest gegen Neuseeland doch noch Gruppensieger
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:17 Min
Belgien hat am letzten Spieltag der Vorrunde doch noch den Gruppensieg geholt. Nach zwei mauen Auftritten reichte ein Schützenfest gegen Neuseeland.
Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht.
Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale.
Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die Joker Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg.
Vier Jahre nach dem Vorrundenaus in Katar blieb den "Roten Teufeln" damit eine noch größere Blamage erspart. Im Sechzehntelfinale geht es nun am Mittwoch in Seattle gegen einen Gruppendritten.
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WM 2026: Jeremy Doku nach Geburt seines Sohnes wieder dabei
Mit dem Rücken zur Wand konnte Belgiens Trainer Rudi Garcia wieder auf Jeremy Doku setzen. Der Flügelstürmer war zuletzt wegen einer Atemwegserkrankung ausgefallen. Unter der Woche war er zudem nach London geflogen, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein.
Der 24-Jährige von Machester City bildete gemeinsam mit Charles De Ketelaere und Trossard die offensive Dreierreihe, Romelu Lukaku rückte wieder auf die Bank.
Und das namhafte Trio war sofort gefragt. Belgien drückte die Neuseeländer mit viel Ballbesitz tief in die Defensive, Trossard (11.) hatte früh die Führung auf dem Fuß. Jedoch landete sein Abschluss am Innenpfosten, von wo der Ball die Linie entlang rollte bis er von Neuseeland geklärt werden konnte.
WM 2026: Belgien dominiert Neuseeland
Ein Weckruf für den Außenseiter? Nein. Belgien gab den "All Whites" auch in der Folge keine Luft zum Atmen, die Führung durch Trossard nach einer knappen halben Stunde war bereits überfällig. Erst danach wagte sich Neuseeland gezwungenermaßen aus der Deckung, wirklich gefährlich wurde es dabei jedoch nicht - anders als auf der Gegenseite.
Einen Ball nach dem anderen spielten die Belgier in den Rücken der neuseeländischen Abwehr, die damit überhaupt nicht zurecht kam und zudem Glück hatte, dass sowohl De Bruyne (42.) als auch De Ketelaere (43.) ihre Großchancen ungenutzt ließen. 15:0 Torschüsse sprachen nach der ersten Halbzeit eine deutliche Sprache.
Und es wurde nicht besser. Denn anders als noch vor der Pause zeigten sich die Belgier zu Beginn des zweiten Durchgangs eiskalt. Trossards erster Abschluss wurde noch von Mitspieler Hans Vanaken geblockt, den Abpraller ließ sich der 31-Jährige dann aber nicht nehmen. Neuseeland musste nun das Risiko erhöhen, den Belgiern boten sich so riesige Räume. Einen davon nutzte De Bruyne zur Entscheidung. Die belgischen Joker sicherten dann noch den Gruppensieg.
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