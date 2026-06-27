WM 2026: Belgien dank Schützenfest gegen Neuseeland doch noch Gruppensieger

ran Fußball WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Belgien hat am letzten Spieltag der Vorrunde doch noch den Gruppensieg geholt. Nach zwei mauen Auftritten reichte ein Schützenfest gegen Neuseeland.

Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht. Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale. Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die Joker Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg. Vier Jahre nach dem Vorrundenaus in Katar blieb den "Roten Teufeln" damit eine noch größere Blamage erspart. Im Sechzehntelfinale geht es nun am Mittwoch in Seattle gegen einen Gruppendritten.

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WM 2026: Jeremy Doku nach Geburt seines Sohnes wieder dabei Mit dem Rücken zur Wand konnte Belgiens Trainer Rudi Garcia wieder auf Jeremy Doku setzen. Der Flügelstürmer war zuletzt wegen einer Atemwegserkrankung ausgefallen. Unter der Woche war er zudem nach London geflogen, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Der 24-Jährige von Machester City bildete gemeinsam mit Charles De Ketelaere und Trossard die offensive Dreierreihe, Romelu Lukaku rückte wieder auf die Bank. Und das namhafte Trio war sofort gefragt. Belgien drückte die Neuseeländer mit viel Ballbesitz tief in die Defensive, Trossard (11.) hatte früh die Führung auf dem Fuß. Jedoch landete sein Abschluss am Innenpfosten, von wo der Ball die Linie entlang rollte bis er von Neuseeland geklärt werden konnte.