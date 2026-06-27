WM
WM 2026: Mehrere Teams "auf der Couch" in die K.o.-Phase - Sechzehntelfinale nimmt Formen an
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Frankreich droht! DFB-Fans mit verrückter Forderung
Videoclip • 02:04 Min
Durch die Komplettierung der Spiele am Freitag stehen weitere Mannschaften als Teilnehmer des Sechzehntelfinals fest.
Weiterkommen auf der Couch: Durch die Ergebnisse in den Gruppen G und H sind gleich mehrere Nationen vorzeitig in die K.o.-Phase der Fußball-WM eingezogen.
Neben Mitfavorit England von Trainer Thomas Tuchel, Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und Deutschland-Gegner Paraguay ist auch Ghana und Senegal die Teilnahme am Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.
Alle Teams werden mindestens als einer der acht besten Gruppendritten abschneiden, nachdem Neuseeland in der Grupe G sowie Uruguay und Saudi-Arabien in der Gruppe H am Freitag ausgeschieden sind.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 01:30 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream
140 MinBald verfügbar
Heute, 01:30 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball
WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream
135 MinBald verfügbar
Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball
WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream
135 Min
WM 2026: England und Portugal können noch Gruppensieger werden
Paraguay, das am Montag in Foxborough bei Boston auf das DFB-Team trifft, hat schon alle drei Gruppenspiele absolviert und die Gruppe D als Dritter abgeschlossen. Dasselbe gilt für Senegal um Sadio Mane in der Gruppe I.
Für England, Portugal und Ghana steht noch eine Vorrundenpartie an, alle Teams können noch Gruppensieger in ihren Staffeln werden.
Mehr WM-News
WM
WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - wer steht aktuell im Sechzehntelfinale?
WM
WM 2026 - DFB-Team hat seinen Gegner: Diese K.o.-Duelle stehen schon fest
WM
Belgien dank Schützenfest doch noch Gruppensieger
WM
Wilde Schlussphase! VAR kostet Iran das Weiterkommen
WM
Pressestimmen zu Kap Verde: "Lässt niemanden unberührt"
WM
FIFA verbietet Frankreich Trauergeste für Deschamps' Mutter