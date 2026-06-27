WM 2026: Mehrere Teams "auf der Couch" in die K.o.-Phase - Sechzehntelfinale nimmt Formen an

Durch die Komplettierung der Spiele am Freitag stehen weitere Mannschaften als Teilnehmer des Sechzehntelfinals fest.

Weiterkommen auf der Couch: Durch die Ergebnisse in den Gruppen G und H sind gleich mehrere Nationen vorzeitig in die K.o.-Phase der Fußball-WM eingezogen.

Neben Mitfavorit England von Trainer Thomas Tuchel, Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und Deutschland-Gegner Paraguay ist auch Ghana und Senegal die Teilnahme am Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.

Alle Teams werden mindestens als einer der acht besten Gruppendritten abschneiden, nachdem Neuseeland in der Grupe G sowie Uruguay und Saudi-Arabien in der Gruppe H am Freitag ausgeschieden sind.