DFB-Team - Julian Nagelsmann genervt: "Hört auf mit dem Quatsch"

Das DFB-Team hat mit der Niederlage gegen Ecuador sein letztes Gruppenspiel absolviert, damit wirft die K.o.-Phase ihre Schatten aus. Mittlerweile hat Deutschland auch seinen Gegner.

Die Gruppenphase biegt auf die Zielgerade ein, die ersten K.o.-Duelle der WM 2026 stehen bereits fest. Deutschland kann sich auf seinen Gegner nun vorbereiten.

ran wirft einen Blick auf die bereits feststehenden Begegnungen.