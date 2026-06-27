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WM 2026 - DFB-Team hat seinen Gegner: Diese K.o.-Duelle stehen schon fest

Aktualisiert:

von ran.de

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DFB-Team - Julian Nagelsmann genervt: "Hört auf mit dem Quatsch"

Videoclip • 04:07 Min

Das DFB-Team hat mit der Niederlage gegen Ecuador sein letztes Gruppenspiel absolviert, damit wirft die K.o.-Phase ihre Schatten aus. Mittlerweile hat Deutschland auch seinen Gegner.

Die Gruppenphase biegt auf die Zielgerade ein, die ersten K.o.-Duelle der WM 2026 stehen bereits fest. Deutschland kann sich auf seinen Gegner nun vorbereiten.

ran wirft einen Blick auf die bereits feststehenden Begegnungen.

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Die feststehenden Duelle im Überblick

  • 28. Juni, Sonntag, 21:00 Uhr: Südafrika - Kanada

  • 29. Juni, Montag, 19:00 Uhr: Brasilien - Japan

  • 29. Juni, Montag, 22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay

  • 30. Juni, Dienstag, 03:00 Uhr: Niederlande - Marokko

  • 30. Juni, Dienstag, 19:00 Uhr: Elfenbeinküste - Norwegen

  • 30. Juni, Dienstag, 22:00 Uhr: Frankreich - Schweden

  • 02. Juli, Donnerstag, 02:00 Uhr: USA - Bosnien und Herzegowina

  • 03. Juli, Freitag, 20:00 Uhr: Australien - Ägypten

  • 04. Juli, Samstag, 00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde

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