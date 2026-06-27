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WM 2026 - DFB-Team hat seinen Gegner: Diese K.o.-Duelle stehen schon fest
Aktualisiert:von ran.de
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Das DFB-Team hat mit der Niederlage gegen Ecuador sein letztes Gruppenspiel absolviert, damit wirft die K.o.-Phase ihre Schatten aus. Mittlerweile hat Deutschland auch seinen Gegner.
Die Gruppenphase biegt auf die Zielgerade ein, die ersten K.o.-Duelle der WM 2026 stehen bereits fest. Deutschland kann sich auf seinen Gegner nun vorbereiten.
ran wirft einen Blick auf die bereits feststehenden Begegnungen.
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Die feststehenden Duelle im Überblick
29. Juni, Montag, 19:00 Uhr: Brasilien - Japan
29. Juni, Montag, 22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay
30. Juni, Dienstag, 03:00 Uhr: Niederlande - Marokko
30. Juni, Dienstag, 19:00 Uhr: Elfenbeinküste - Norwegen
30. Juni, Dienstag, 22:00 Uhr: Frankreich - Schweden
02. Juli, Donnerstag, 02:00 Uhr: USA - Bosnien und Herzegowina
03. Juli, Freitag, 20:00 Uhr: Australien - Ägypten
04. Juli, Samstag, 00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde
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