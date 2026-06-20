WM 2026 - DFB-Star Jonathan Tah fühlt mit Yan Diomande: "War sehr bewegend"

ran Fußball WM 2026: DFB vs. Elfenbeinküste - "besonderes Spiel" für Jonathan Tah Videoclip • 03:59 Min Link kopieren Teilen

Der emotionale Brief von Yan Diomande an seine verstorbene Schwester hat auch bei der deutschen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen. Das hat Jonathan Tah auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen die Elfenbeinküste bestätigt.

RB-Leipzig-Star Yan Diomande hat in einem Brief emotionale Worte für seine verstorbene Schwester gefunden. Das hat auch Jonathan Tah berührt. "Das war sehr bewegend. Ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn man die Background-Storys von den Menschen dahinter mitbekommt", sagte Jonathan Tah vor dem WM-Duell der Deutschen mit der Elfenbeinküste am Samstag (ab 22.00 Uhr live im Joyn-Livestream) in Toronto. Der ivorische Dribbelkünstler hatte kürzlich in einem Schreiben, das auf der Plattform "The Player's Tribune" veröffentlicht worden war, die Geschichte seiner Schwester Roxane geteilt, die vor über einem Jahr im Alter von 15 Jahren ums Leben gekommen war. "Jetzt fühle ich gar nichts mehr. Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit du gestorben bist, fühle ich einfach nur Leere", schrieb Diomande unter anderem.

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