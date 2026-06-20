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WM 2026 - DFB-Star Jonathan Tah fühlt mit Yan Diomande: "War sehr bewegend"
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: DFB vs. Elfenbeinküste - "besonderes Spiel" für Jonathan Tah
Videoclip • 03:59 Min
Der emotionale Brief von Yan Diomande an seine verstorbene Schwester hat auch bei der deutschen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen. Das hat Jonathan Tah auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen die Elfenbeinküste bestätigt.
RB-Leipzig-Star Yan Diomande hat in einem Brief emotionale Worte für seine verstorbene Schwester gefunden. Das hat auch Jonathan Tah berührt.
"Das war sehr bewegend. Ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn man die Background-Storys von den Menschen dahinter mitbekommt", sagte Jonathan Tah vor dem WM-Duell der Deutschen mit der Elfenbeinküste am Samstag (ab 22.00 Uhr live im Joyn-Livestream) in Toronto.
Der ivorische Dribbelkünstler hatte kürzlich in einem Schreiben, das auf der Plattform "The Player's Tribune" veröffentlicht worden war, die Geschichte seiner Schwester Roxane geteilt, die vor über einem Jahr im Alter von 15 Jahren ums Leben gekommen war. "Jetzt fühle ich gar nichts mehr. Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit du gestorben bist, fühle ich einfach nur Leere", schrieb Diomande unter anderem.
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Jonathan Tah: "Finde es schön, dass er es teilt"
Jeder, der seine mentalen Rückschläge in einem Sportteam teile, wisse, "dass er innerhalb der Mannschaft den Rückhalt und den Support hat", sagte Tah. Dies helfe, "mit solchen Situationen umzugehen. Deswegen finde ich es schön, dass er es teilt. Und dass er seine menschliche Seite zeigt und man nicht immer nur den Fußballer sieht."
Darüber hinaus lobte Tah den 19-Jährigen, der mit zwölf Toren und neun Vorlagen bei RB Leipzig eine starke Debütsaison in der Bundesliga hinter sich hat, für seine sportlichen Qualitäten. "Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent und Potenzial. Er ist noch sehr, sehr jung, hat aber eine Top-Saison gespielt. Er ist definitiv ein sehr unangenehmer Gegenspieler", sagte der 30-Jährige.
Sollten die Deutschen ihr zweites Gruppenspiel gegen die Ivorer nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao gewinnen, stünden sie vorzeitig im Sechzehntelfinale. Doch auch der dreimalige Afrikameister kann mit einem Erfolg das Weiterkommen perfekt machen.
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