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WM 2026: Brasilien vs. Haiti heute Nacht live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker - die Aufstellungen
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars
Videoclip • 01:58 Min
In der Gruppe C der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum ungleichen Duell: Rekordweltmeister Brasilien trifft auf den Außenseiter Haiti. Schafft der Underdog in Philadelphia die Sensation? Alle Infos zu Uhrzeit, Aufstellungen und der Übertragung im TV und Stream.
In einem echten Duell trifft das erfolgreichste Team der WM-Geschichte auf eine Auswahl, die erst zum zweiten Mal an einer Endrunde teilnimmt.
Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden bei einer Weltmeisterschaft und Brasilien geht klar favorisiert in die Partie. Schafft Haiti eine Überraschung, die wohl niemand so wirklich auf dem Zettel hat?
Für den fünfmaligen Weltmeister zählt bei diesem Turnier in Nordamerika nur der Titel. Trainer Dorival Júnior weiß, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist.
Haiti hingegen kann nach der geschafften Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Von den Karibik-Kickern wird ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen.
+++ Update, 01:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr. - Matheus Cunha.
Haiti: Placide - Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience - Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot.
Brasilien vs. Haiti live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Samstag, 20. Juni 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 21:00 Uhr
Spielort: Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe C
Wer überträgt Brasilien gegen Haiti live im TV und Stream?
Wer die Partie des Rekordweltmeisters trotz der Zeitverschiebung mitten in der Nacht nicht verpassen möchte, hat in Deutschland gleich mehrere Optionen, um live dabei zu sein.
Das Gruppenspiel wird im klassischen Free-TV von der ARD übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können.
Für digitale Zuschauer gibt es ebenfalls Optionen: Das Spiel läuft nicht nur als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek, sondern wird für alle Fußballfans auch hier bei uns auf Joyn gratis im Livestream übertragen.
Die WM live auf Joyn
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WM 2026: Brasilien vs. Haiti im Liveticker
Wer das Spiel der Gruppe E nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Haiti gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.
Der Austragungsort: Das Lincoln Financial Field
Als stimmungsvolle Kulisse für das Aufeinandertreffen zwischen Brasilien und Haiti dient das geschichtsträchtige Lincoln Financial Field in Philadelphia. Für die Weltmeisterschaft wurde die Arena leicht erweitert und bietet Platz für 69.000 begeisterte Zuschauer.
Das im Jahr 2003 eröffnete Stadion im Süden Philadelphias ist normalerweise die Heimat der Philadelphia Eagles aus der NFL, blickt jedoch auch auf eine reiche Fußball-Historie zurück: Bereits das Eröffnungsspiel vor über 20 Jahren bestritten die europäischen Schwergewichte Manchester United und der FC Barcelona vor ausverkauftem Haus.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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