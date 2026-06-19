Donald Trump und exorbitante Preise: Uli Hoeneß äußert sich eindeutig, warum er von der XXL-Weltmeisterschaft in Amerika nichts hält.

Klub-Patron Uli Hoeneß (74) vom FC Bayern München verspürt "überhaupt keine Lust", die WM vor Ort live zu verfolgen. "Dabei hat mir ein Bekannter angeboten, während der WM kostenlos in seinem Haus in Florida zu wohnen", sagte Hoeneß in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte", ergänzte der Ehren-Präsident des Rekordmeisters. Schließlich liege die Immobilie "fünf Minuten entfernt von Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump".

Hoeneß hält ganz grundsätzlich nichts von dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada - auch wegen der horrenden Kosten für die Fans. "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird. Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?", sagte Hoeneß.

Er führte weiter aus: "Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form. Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen."

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