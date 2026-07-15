Die FIFA hat die Kritik von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps an Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador zurückgewiesen.

FIFAs Antwort auf die Bemerkung des französischen Trainers, der infrage gestellt hatte, ob Barton das Niveau für ein WM-Halbfinale besitzt, sei "eindeutig: Ja, selbstverständlich. Unsere Schiedsrichter sind weltklasse", sagte Pierluigi Collina, Leiter der FIFA-Schiedsrichterkommission, auf AFP-Anfrage.

Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Spanien (0:2) hatte sich Deschamps am Dienstag kritisch mit Blick auf den Referee geäußert. "Hat der Schiedsrichter das Niveau, um ein Halbfinale einer WM zu leiten? (...) Darauf werde ich nicht antworten. Es gab einige Situationen, die häufig auch zu unserem Nachteil ausgelegt wurden", sagte er. Deschamps räumte zugleich ein, dass der Hauptgrund für die Niederlage in der Leistung seines eigenen Teams gelegen habe.

Die Schiedsrichterleistungen sind seit Beginn des Turniers in Nordamerika häufig diskutiert worden. Zuletzt hatte Ägypten den Ausschluss des französischen Schiedsrichters Francois Letexier gefordert und ihm "offensichtliche Fehler" vorgeworfen, die nach Ansicht der Ägypter Argentinien im Achtelfinale (3:2) begünstigt hätten.

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