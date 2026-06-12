WM 2026
WM 2026: Das ist die Torhymne der DFB-Elf beim Turnier
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:47 Min
Bei der WM hat jede Nation eine eigene Torhymne. Nun ist bekannt, welches Lied bei deutschen Treffern im Stadion gespielt wird.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM "völlig losgelöst" zum Heim-EM-Hit "Major Tom".
Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle "Torhymne" der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die Bild.
Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (19.00 Uhr) in Houston.
Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen.
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Auch Grönemeyer wird zu hören sein
Nach deutschen Siegen läuft demnach "Tage wie diese" von den Toten Hosen. Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer, als "Signature Song" gespielt werden.
"Major Tom" ist seit März 2024 die offizielle Torhymne des viermaligen Weltmeisters. Der Song löste "Kernkraft 400" von Zombie Nation ab. Mit der Änderung reagierte der DFB damals auf eine Online-Petition der Fans.
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