WM 2026: Das ist die Torhymne der DFB-Elf beim Turnier

DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."

Bei der WM hat jede Nation eine eigene Torhymne. Nun ist bekannt, welches Lied bei deutschen Treffern im Stadion gespielt wird.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM "völlig losgelöst" zum Heim-EM-Hit "Major Tom".

Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle "Torhymne" der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die Bild.

Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (19.00 Uhr) in Houston.

Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen.