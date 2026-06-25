ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans rechnen mit Nagelsmann ab: "Das ist die Quittung" Videoclip • 02:36 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador verdient mit 1:2 (1:1) und geht angeschlagen ins Sechzehntelfinale.

Die Weltpresse bestaunt Ecuadors Auftritt und sieht das Selbstvertrauen der DFB-Auswahl beim Start in die K.o.-Runde angekratzt. Internationale Pressestimmen zum dritten Gruppenspiel im Überblick: ENGLAND Daily Mail: "Die Südamerikaner verleihen ihrer Kampagne neuen Schwung, weil ein Patzer von Manuel Neuer den Underdogs in New Jersey den Sieg schenkt." DFB-Team enttäuscht im Gruppenfinale gegen Ecuador - die Noten und Einzelkritiken The Guardian: "Hochverdienter Sieg! Deutschland traf nach zwei Minuten, doch Ecuador weigerte sich einfach, sein Schicksal hinzunehmen. In den verbleibenden 88 Minuten (...) waren sie die bessere Mannschaft, und ihre Belohnung für diese Aufholjagd ist ein sicherer Platz in der K.o.-Runde." SPANIEN Marca: "Goldenes Tor von Plata! La Tri kämpfte sich gegen ein Deutschland zurück, dessen Form bei dieser Weltmeisterschaft nachlässt und dessen Status als potenzieller Titelkandidat nun wie ein Mantel wirkt, der nicht mehr passt." AS: "Das heldenhafte Ecuador sicherte sich in letzter Minute den Einzug ins Sechzehntelfinale nach einem sensationellen Sieg gegen ein schwaches Deutschland. Ecuador präsentierte sich auf denkbar schwierigstem Terrain und demonstrierte unbändigen Kampfgeist."

DFB-Team: "Ecuador lieferte eine seiner komplettesten Leistungen des Turniers ab" ECUADOR El Universo: "Ecuador schrieb eines der größten Kapitel seiner WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland mit 2:1 besiegte. Dieser Sieg markiert den ersten Sieg der La Tri überhaupt gegen eine Mannschaft, die bereits den WM-Pokal gewonnen hat." La Hora: "Ecuador lieferte eine seiner komplettesten Leistungen des Turniers ab. Nicht nur drehte es das Ergebnis gegen eine Mannschaft voller Stars, sondern es war auch über weite Strecken der Partie überlegen und zeigte Intensität, einen guten Umgang mit dem Ball und eine Persönlichkeit, die Hoffnung macht, weiterhin Geschichte bei der WM zu schreiben. Einmal mehr haben wir Ecuadorianer gezeigt, dass es immer möglich ist."

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