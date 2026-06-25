WM 2026: DFB-Team enttäuscht im Gruppenfinale gegen Ecuador - die Noten und Einzelkritiken

ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans rechnen mit Nagelsmann ab: "Das ist die Quittung" Videoclip • 02:36 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr letztes Gruppenspiel bei der WM gegen Ecuador. Die Noten und Einzelkritiken zu den deutschen Spielern.

Manuel Neuer Es wird zu einer zweifelhaften Tradition bei dieser WM, dass der erste Schuss auf das deutsche Tor drin ist (9.). Wie Curacao und der Elfenbeinküste gelingt das auch Ecuador. Danach lange ohne Beschäftigung. Valencias Fernschuss (62.) ist keine echte Prüfung. Um ein Haar führt sein Missverständnis mit Tah zum zweiten Gegentor (73.). Kurze Zeit später muss er das 1:2 auf seine Kappe nehmen, weil er dem Ball im Fünfer nicht entgegengeht. ran-Note: 5

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Joshua Kimmich Der Gegner dämpft den Einfluss des Kapitäns im Ballbesitzspiel durch ständiges Anlaufen. Muss sich deshalb ins Spiel kämpfen, was nicht vollends gelingt. Hat zwar viele Ballkontakte, aber wenig Einfluss. Nach einer Stunde beginnt die Schonung für das Sechzehntelfinale. ran-Note: 4

Antonio Rüdiger Der Schlotterbeck-Ersatz verteidigt über weite Strecken gewohnt kompromisslos, schlägt Bälle auch einfach mal humorlos weg. Kann den Dortmunder im Spielaufbau wie erwartet aber nicht im Ansatz ersetzen. Auch die Abstimmung mit Ebenfalls-Neuling Raum auf Links muss noch verbessert werden. ran-Note: 4

Jonathan Tah In der ersten Halbzeit der Turm in der deutschen Abwehr(schlacht). Bringt die Stürmer Ecuadors regelmäßig an den Rand der Verzweiflung. Bezeichnend, wie der Bayern-Verteidiger Valencia so abtropfen lässt, dass dieser bis auf die eigene Bank fliegt. Je länger die Partie dauert, desto schwächer wird der Abwehrchef. Zunächst uneins mit Neuer (72.), dann zu leicht eingedreht (76.), beim zweiten Gegentreffer wird der 50-fache Nationalspieler dann zu einfach übersprungen. ran-Note: 4

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David Raum Der Leipziger ersetzt den verletzten Nene Brown auf der linken Abwehrseite. Zeigt offensiv seine Stärken – allerdings nur in Ansätzen. Am Zusammenspiel mit Tah muss in den kommenden Tagen noch gearbeitet werden, sollte Raum auch im Sechzehntelfinale spielen. ran-Note: 4

Felix Nmecha Macht sein mit Abstand schwächstes Spiel des Turniers, das ihn bislang so stark gesehen hat. Der Ballverlust des Dortmunders führt zum ersten Gegentor. Viel zu selten kann er seine Dynamik gewinnbringend einsetzen. Sein einziger Abschluss rauscht flach vorbei (14.). Nach 64 Minuten hat er Feierabend. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Ein schwaches Spiel des 22-Jährigen. Hat vor dem deutschen Führungstreffer (eigentlich) den rechten Fuß viel zu hoch, was aber nicht geahndet wird. Sieben Minuten später bekommt er denselben Fuß nicht vor den Ball – Angulo trifft zum Ausgleich. Agiert zu zaghaft in den Zweikämpfen und fehlerhaft im Passspiel. Sieht zu allem Überfluss die erste deutsche Gelbe Karte bei der WM (44.). Zur zweiten Halbzeit kommt er aus der Kabine nicht mehr zurück. ran-Note: 5

Leroy Sane Ist über weite Strecken der Lichtblick in der DFB-Offensive, nicht nur wegen seines Tores – übrigens das schnellste deutsche WM-Tor seit 1934. Ist sich auch in der Defensive für keinen Weg zu schade. Beim Stand von 1:1 vergibt er die Riesenchance auf die Führung aber kläglich. ran-Note: 3

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Jamal Musiala Wenn der Bayern-Star mal Platz hat, kommt zu wenig. Man merkt ihm die fehlende Spritzigkeit fast durchgehend an. Hat eine Chance (35.), wird aber geblockt. In der K.-o.-Runde wird der 23-Jährige den nächsten Gang finden müssen. ran-Note: 4

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Florian Wirtz Startet gut rein in die Partie, als er Sane bei dessen Tor (2.) assistiert. Danach überwiegt beim Liverpool-Spielmacher aber die Ungenauigkeit. Kann kaum Akzente setzen. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff nimmt ihn Nagelsmann runter. ran-Note: 4

Kai Havertz Sein Kopfball nach 25 Minuten landet in den Armen des ecuadorianischen Torwarts. Es ist das einzige Mal, dass der deutsche "Neuner" Gefahr ausstrahlt. Ansonsten hängt Havertz in der Luft. Nach einer Stunde ist Schluss für den englischen Meister. Undav kommt. ran-Note: 5

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