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WM 2026: DFB-Team enttäuscht im Gruppenfinale gegen Ecuador - die Noten und Einzelkritiken
Aktualisiert:von Tobias Hlusiak
ran Fußball
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Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr letztes Gruppenspiel bei der WM gegen Ecuador. Die Noten und Einzelkritiken zu den deutschen Spielern.
Aus East Rutherford berichtet Tobias Hlusiak
Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM 2026 einen herben Dämpfer kassiert. Nach einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung verlor das DFB-Team sein abschließendes Gruppenspiel gegen Ecuador mit 1:2 (1:1).
Trotz der Niederlage beendet Deutschland die Gruppe E auf Platz eins und bestreitet sein Sechzehntelfinale am Montagabend (22:30 Uhr MESZ) in Boston.
ran hat die Leistungen des deutschen Teams gegen Ecuador bewertet.
Manuel Neuer
Es wird zu einer zweifelhaften Tradition bei dieser WM, dass der erste Schuss auf das deutsche Tor drin ist (9.). Wie Curacao und der Elfenbeinküste gelingt das auch Ecuador. Danach lange ohne Beschäftigung. Valencias Fernschuss (62.) ist keine echte Prüfung. Um ein Haar führt sein Missverständnis mit Tah zum zweiten Gegentor (73.). Kurze Zeit später muss er das 1:2 auf seine Kappe nehmen, weil er dem Ball im Fünfer nicht entgegengeht. ran-Note: 5
Joshua Kimmich
Der Gegner dämpft den Einfluss des Kapitäns im Ballbesitzspiel durch ständiges Anlaufen. Muss sich deshalb ins Spiel kämpfen, was nicht vollends gelingt. Hat zwar viele Ballkontakte, aber wenig Einfluss. Nach einer Stunde beginnt die Schonung für das Sechzehntelfinale. ran-Note: 4
Antonio Rüdiger
Der Schlotterbeck-Ersatz verteidigt über weite Strecken gewohnt kompromisslos, schlägt Bälle auch einfach mal humorlos weg. Kann den Dortmunder im Spielaufbau wie erwartet aber nicht im Ansatz ersetzen. Auch die Abstimmung mit Ebenfalls-Neuling Raum auf Links muss noch verbessert werden. ran-Note: 4
Jonathan Tah
In der ersten Halbzeit der Turm in der deutschen Abwehr(schlacht). Bringt die Stürmer Ecuadors regelmäßig an den Rand der Verzweiflung. Bezeichnend, wie der Bayern-Verteidiger Valencia so abtropfen lässt, dass dieser bis auf die eigene Bank fliegt. Je länger die Partie dauert, desto schwächer wird der Abwehrchef. Zunächst uneins mit Neuer (72.), dann zu leicht eingedreht (76.), beim zweiten Gegentreffer wird der 50-fache Nationalspieler dann zu einfach übersprungen. ran-Note: 4
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David Raum
Der Leipziger ersetzt den verletzten Nene Brown auf der linken Abwehrseite. Zeigt offensiv seine Stärken – allerdings nur in Ansätzen. Am Zusammenspiel mit Tah muss in den kommenden Tagen noch gearbeitet werden, sollte Raum auch im Sechzehntelfinale spielen. ran-Note: 4
Felix Nmecha
Macht sein mit Abstand schwächstes Spiel des Turniers, das ihn bislang so stark gesehen hat. Der Ballverlust des Dortmunders führt zum ersten Gegentor. Viel zu selten kann er seine Dynamik gewinnbringend einsetzen. Sein einziger Abschluss rauscht flach vorbei (14.). Nach 64 Minuten hat er Feierabend. ran-Note: 4
Aleksandar Pavlovic
Ein schwaches Spiel des 22-Jährigen. Hat vor dem deutschen Führungstreffer (eigentlich) den rechten Fuß viel zu hoch, was aber nicht geahndet wird. Sieben Minuten später bekommt er denselben Fuß nicht vor den Ball – Angulo trifft zum Ausgleich. Agiert zu zaghaft in den Zweikämpfen und fehlerhaft im Passspiel. Sieht zu allem Überfluss die erste deutsche Gelbe Karte bei der WM (44.). Zur zweiten Halbzeit kommt er aus der Kabine nicht mehr zurück. ran-Note: 5
Leroy Sane
Ist über weite Strecken der Lichtblick in der DFB-Offensive, nicht nur wegen seines Tores – übrigens das schnellste deutsche WM-Tor seit 1934. Ist sich auch in der Defensive für keinen Weg zu schade. Beim Stand von 1:1 vergibt er die Riesenchance auf die Führung aber kläglich. ran-Note: 3
Jamal Musiala
Wenn der Bayern-Star mal Platz hat, kommt zu wenig. Man merkt ihm die fehlende Spritzigkeit fast durchgehend an. Hat eine Chance (35.), wird aber geblockt. In der K.-o.-Runde wird der 23-Jährige den nächsten Gang finden müssen. ran-Note: 4
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Florian Wirtz
Startet gut rein in die Partie, als er Sane bei dessen Tor (2.) assistiert. Danach überwiegt beim Liverpool-Spielmacher aber die Ungenauigkeit. Kann kaum Akzente setzen. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff nimmt ihn Nagelsmann runter. ran-Note: 4
Kai Havertz
Sein Kopfball nach 25 Minuten landet in den Armen des ecuadorianischen Torwarts. Es ist das einzige Mal, dass der deutsche "Neuner" Gefahr ausstrahlt. Ansonsten hängt Havertz in der Luft. Nach einer Stunde ist Schluss für den englischen Meister. Undav kommt. ran-Note: 5
Einwechselspieler
Angelo Stiller (ab der 46. Minute): Ersetzt den schwachen Pavlovic mit Beginn der zweiten Halbzeit. Macht es aber nur unwesentlich besser. Als die DFB-Elf im Laufe der zweiten Halbzeit den Zugriff auf das Spiel verliert, kann der Stuttgarter nicht gegensteuern. ran-Note: 4
Deniz Undav (ab der 60. Minute): Viele hatten ihn von Beginn an gefordert. Nagelsmann bringt den Stuttgarter nach genau einer Stunde für Havertz in die Spitze. Einen schönen Pass auf Sane spielt der "Super-Joker". Mehr geht an diesem Nachmittag in New York allerdings nicht. ran-Note: 4
Malick Thiaw (ab der 60. Minute): Der Mann von Newcastle kommt in Minute 60 zu seinem WM-Debüt. Kommt für Kimmich und übernimmt dessen rechte Abwehrseite. Einige Minuten später stellt der Bundestrainer auf Dreier- bzw. Fünferkette um. Thiaw wehrt sich auf der halbrechten Position nach Kräften, kann aber nicht verhindern, dass die Partie verlorengeht. ran-Note: 4
Maximilian Beier (ab der 64. Minute): Auch der Dortmunder darf erstmals in einem WM-Spiel mitmachen. Nmecha verlässt für ihn den Platz (64.). Beier ackert und wirft sich in alle Zweikämpfe. Im Spiel nach vorne bleibt er aber komplett ohne Wirkung. ran-Note: 4
Pascal Groß (ab der 73. Minute): Kommt für Wirtz (73.), um das in Schieflage geratene deutsche Spiel in der Schlussphase zu stabilisieren. Das allerdings gelingt überhaupt nicht. Das deutsche Mittelfeld hat mit dem ehemaligen Dortmunder in der Zentrale keinen Zugriff mehr. ran-Note: ohne Bewertung
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