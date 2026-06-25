WM 2026
WM 2026: Flüge, Unterkünfte und Tickets - Katar bezahlt "Fans" für Unterstützung
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ran Fußball
WM 2026 - DFB-Fans rechnen mit Nagelsmann ab: "Das ist die Quittung"
Videoclip • 02:36 Min
Für rund 1.000 Personen soll die katarische Regierung WM-Tickets, Flüge und Hotels gebucht haben, um die Fanpräsenz bei der Weltmeisterschaft zu verstärken.
Laut einem Bericht der englischen Tageszeitung "The Telegraph" wurden rund 1.000 Personen angeworben, um während Katars Gruppenphase in den USA die Mannschaft zu unterstützen.
Die angeworbenen "Fans" bekamen demnach teilweise die Flüge, Unterkünfte in Luxushotels wie Fairmont, Marriott und Hyatt sowie die WM-Tickets bezahlt. Mehrere Teilnehmer dieser All-inclusive-Reise gaben gegenüber dem "Telegraph" zudem an, dass sie auch mit einem vom Emir von Katar gecharterten Flug nach Hause zurückkehren werden.
Aus Katar zu stammen oder dort zu leben war dafür keine Teilnahmebedingung.
WM 2026: Zahlreiche Fans haben wohl keine Verbindung zu Katar
Einen Tag vor dem Spiel gegen Bosnien habe sich eine Gruppe von angeworbenen Fans im Hyatt Hotel in Seattle getroffen, um ihre Einweisung zu erhalten. Die Fans, von denen einige nach eigenen Angaben noch nie bei einem Fußballspiel gewesen waren, bekamen Fanboxen mit Brillen, Kappen und Flaggen ausgehändigt.
"Ich habe die Zeit meines Lebens gehabt", sagte ein "Katar-Fan", ein Amerikaner, der unter seinem Katar-Shirt ein Brasilien-Trikot trug, gegenüber der englischen Zeitung. Rund ein Viertel der vom "Telegraph" befragten Fans haben angegeben, gar keine Verbindung zum Wüstenstaat zu haben. "Meine Freunde und ich haben uns beworben, weil das Programm jedem, der Verbindungen zum Golf hat, ein kostenloses Ticket gewährt", erzählte ein anderer.
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WM 2026: Katar bestätigt Ticket-Programm
"Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, übernimmt das Programm die Kosten für Flugtickets mit Qatar Airways, Hotelaufenthalte und den Nahverkehr", bestätigte der katarische Fußballverband die Aktion. Das Ziel sei es, "eine mitreißende Stadionatmosphäre zu schaffen, die die Spieler dazu anspornt, auf der internationalen Bühne die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen".
Auch katarische Studenten in den Vereinigten Staaten und Kanada seien zur Teilnahme eingeladen worden, bestätigte der Verband. Nach Recherchen des "Telegraph" in Seattle scheint das Programm jedoch weitaus umfangreicher zu sein als ursprünglich angenommen. Mehrere anwesende Fans gaben an, ebenfalls Freikarten für die Spiele Saudi-Arabiens erhalten zu haben.
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