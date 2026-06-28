Nachdem Frankreich-Trainer Didier Deschamps wegen dem Tod seiner Mutter das letzte Vorrundenspiel gegen Norwegen verpasst hatte, ist er nun wieder zurück bei seiner Mannschaft. Dabei ist er entschlossen zurück und überzeugt, dass es sein Team "zu Großem fähig" ist.

Nach seinem persönlichen Schicksalsschlag hat Trainer Didier Deschamps die sportlichen Ziele wieder in den Blick genommen - und die französische Nationalmannschaft auf die heiße WM-Phase eingeschworen.

"Es ist zwar derselbe Wettbewerb, aber gleichzeitig ein völlig neuer Abschnitt. Jetzt gilt: Nach jedem Spiel kann das Aus kommen", sagte Deschamps in einer Ansprache an seine Spieler: "Jetzt ist es an mir, euch daran zu erinnern, dass wir zu Großem fähig sind."

Deschamps war nach dem zweiten Spiel gegen den Irak (3:0) abgereist, um an der Beisetzung seiner Mutter teilzunehmen, am Dienstag hatte ihn die traurige Todesnachricht in den USA erreicht.

Das letzte Vorrundenspiel gegen Norwegen (4:1) verpasste er deshalb. Inzwischen ist Deschamps zurück bei der Mannschaft, am Samstag leitete er auf dem Campus der Bentley University in Waltham/Massachusetts wieder das Training.