WM 2026 - DFB-Team gegen Paraguay - Wenn er nicht im Weg rumsteht: Jayed soll ein gutes Omen sein

ran Fußball WM 2026 - Rudi Völler verrät DFB-Problem: "Geht bei uns nicht" Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Schnelles Wiedersehen mit Jalal Jayed - der marokkanische Schiedsrichter pfeift bei der WM schon wieder die deutsche Mannschaft.

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Problematische Laufwege des Referees Da vor zwei Wochen aber trotz der problematischen Laufwege des Referees ein Kantersieg herauskam, hoffen die Deutschen durch die Ansetzung Jayeds durch den Weltverband FIFA auf ein gutes Omen mit Blick auf das Sechzehntelfinale in Foxborough (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay. Unterstützt wird Jayed an den Seitenlinien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China. Für den Unparteiischen ist es bereits der dritte Einsatz bei dieser WM. Der 39-Jährige leitete auch das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan (5:0). Viele Tore scheinen also garantiert. Hinzu kommt: Als Marokkaner kommt er aus dem Land, das im Viertelfinale theoretisch auf Deutschland treffen könnte. Wie realistisch so ein Duell ist, muss sich aber erst zeigen. Die Anfänge Jayeds an der Pfeife versprühten nicht gerade weltmeisterliches Flair. Es waren Sandplätze in seiner Heimatstadt Casablanca, auf denen er im Jahr 2006 seine ersten Amateurpartien leitete - während in Deutschland alle nur vom Sommermärchen erzählten.

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Vor der WM auf großer Bühne unerfahren Jayed steht seit 2019 auf der Schiedsrichter-Liste der FIFA, war aber vor seinem WM-Debüt auf der großen Bühne relativ unerfahren. In seiner Vita stehen insgesamt vier Einsätze beim Afrika-Cup, darunter das Spiel um Platz drei beim Turnier im vergangenen Winter. Dazu pfiff er vier Spiele bei der U20-WM 2025. Seit 2015 leitet Jayed Begegnungen in der Botola Pro, Marokkos höchster Liga. In der Folge durfte er auch in der afrikanischen Champions League ran. In der Königsklasse überzeugte Jayed durch seine Leistungen in Topspielen. Schließlich sind laut FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina "nur die besten Referees" bei der Endrunde dabei. Und die sollten auf dem Weg ins Achtelfinale niemandem im Weg stehen.

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