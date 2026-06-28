WM
WM 2026 - DFB-Team gegen Paraguay - Wenn er nicht im Weg rumsteht: Jayed soll ein gutes Omen sein
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026 - Rudi Völler verrät DFB-Problem: "Geht bei uns nicht"
Videoclip • 01:12 Min
Schnelles Wiedersehen mit Jalal Jayed - der marokkanische Schiedsrichter pfeift bei der WM schon wieder die deutsche Mannschaft.
Damit das rasche Wiedersehen mit Jalal Jayed am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) zum erfreulichen Déjà-vu für Joshua Kimmich und Kollegen wird, sollte der Schiri besser nicht so oft im Weg rumstehen.
Genau darüber hatten sich nämlich einige Experten aufgeregt, nachdem der Marokkaner beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao (7:1) in Houston im Einsatz war.
Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn
Lutz Wagner verpackte seine Anmerkungen in diese Richtung danach immerhin etwas freundlicher. "Bei manchen Schiedsrichtern spürt man aber die Unerfahrenheit. Etwa bei den Laufwegen, wie bei Referee Jalal Jayed aus Marokko, der die deutsche Partie gegen Curacao geleitet hat", sagte der Schiedsrichter-Lehrwart des Deutschen Fußball-Bund (DFB) in seiner Rolle als ARD-Experte.
Mehr Videos
ran Fußball
DFB-Team: Warum sind Musiala und Wirtz nicht mehr magisch?
Videoclip • 01:13 Min
ran Fußball
DFB-Team: Curling mal anders - Amiri und Undav rasieren
Videoclip • 01:29 Min
ran Fußball
DFB-Team: Kimmich-Debatte! Experten fordern anderen Wechsel
Videoclip • 02:23 Min
Problematische Laufwege des Referees
Da vor zwei Wochen aber trotz der problematischen Laufwege des Referees ein Kantersieg herauskam, hoffen die Deutschen durch die Ansetzung Jayeds durch den Weltverband FIFA auf ein gutes Omen mit Blick auf das Sechzehntelfinale in Foxborough (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay.
Unterstützt wird Jayed an den Seitenlinien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China. Für den Unparteiischen ist es bereits der dritte Einsatz bei dieser WM. Der 39-Jährige leitete auch das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan (5:0). Viele Tore scheinen also garantiert.
Hinzu kommt: Als Marokkaner kommt er aus dem Land, das im Viertelfinale theoretisch auf Deutschland treffen könnte. Wie realistisch so ein Duell ist, muss sich aber erst zeigen.
Die Anfänge Jayeds an der Pfeife versprühten nicht gerade weltmeisterliches Flair. Es waren Sandplätze in seiner Heimatstadt Casablanca, auf denen er im Jahr 2006 seine ersten Amateurpartien leitete - während in Deutschland alle nur vom Sommermärchen erzählten.
Die nächsten Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream
170 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream
170 Min
- Bald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Motorsport
Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream
90 MinBald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Motorsport
Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream
90 Min
- Bald verfügbar
Montag, 29.06. 13:00 • Radsport
Tour de France im Livestream
330 MinBald verfügbar
Montag, 29.06. 13:00 • Radsport
Tour de France im Livestream
330 Min
Vor der WM auf großer Bühne unerfahren
Jayed steht seit 2019 auf der Schiedsrichter-Liste der FIFA, war aber vor seinem WM-Debüt auf der großen Bühne relativ unerfahren. In seiner Vita stehen insgesamt vier Einsätze beim Afrika-Cup, darunter das Spiel um Platz drei beim Turnier im vergangenen Winter. Dazu pfiff er vier Spiele bei der U20-WM 2025.
Seit 2015 leitet Jayed Begegnungen in der Botola Pro, Marokkos höchster Liga. In der Folge durfte er auch in der afrikanischen Champions League ran. In der Königsklasse überzeugte Jayed durch seine Leistungen in Topspielen. Schließlich sind laut FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina "nur die besten Referees" bei der Endrunde dabei.
Und die sollten auf dem Weg ins Achtelfinale niemandem im Weg stehen.
Mehr News
WM
WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind heute bei der ARD, ZDF und MagentaTV im Einsatz?
WM
WM 2026: Von 1930 bis 2022 - alle Weltmeister der Geschichte im Überblick
WM
WM 2026: Niederlande vs. Marokko im TV, Livestream und Ticker
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Welcher Sender zeigt heute welche Partien?
WM
WM-Gruppendritte: Wer steht im Sechzehntelfinale?
WM
WM 2026: Das sind die Trikots der 48 Teams für das Turnier in USA, Mexiko & Kanada
ran Fußball
WM 2026: Zigarre, Tanz, Ekstase! Kap Verdes Kabine dreht durch
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
WM 2026 - Rudi Völler verrät DFB-Problem: "Geht bei uns nicht"
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball
WM 2026: Platzt der Knoten? Völler hofft auf Wirtz, Musiala & Co.
Videoclip • 01:20 Min
ran Fußball
WM 2026 - Völler über Nagelsmann: "Top-Trainer und Top-Verhältnis"
Videoclip • 01:49 Min
ran Fußball
DFB-Boss Rettig warnt: "Haben das Messer am Hals"
Videoclip • 02:36 Min
ran Fußball
WM 2026: Experten einig! "Paraguay ist kein Gegner"
Videoclip • 02:12 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Fans bedient nacht Ecuador! "Tiefpunkt aller Zeiten"
Videoclip • 03:55 Min
ran Fußball
WM 2026: Darum ist Deutschland "klarer Favorit" gegen Paraguay
Videoclip • 02:21 Min
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Ist Frankreich schlagbar? Co-Trainer Stephan antwortet
Videoclip • 01:41 Min
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Darum lacht Dembele nach seinen Toren nicht
Videoclip • 01:02 Min
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Kap Verde schafft Sensation! Fans feiern den Fußballzwerg
Videoclip • 01:29 Min
ran Fußball
WM 2026: Frankreich droht! DFB-Fans mit verrückter Forderung
Videoclip • 02:04 Min