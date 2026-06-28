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WM 2026: Paraguay-Idol Santa Cruz - Deutschland "zur Arbeit zwingen"
Veröffentlicht:von SID
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Vor dem Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay hat sich der frühere FC-Bayern-Star Roque Santa Cruz zu dem Duell geäußert. Dabei hofft der Paraguayer auf ein intensives Spiel und sieht durchaus Schwächen der DFB-Elf, die die Südamerikaner ausnutzen können.
Der frühere FC-Bayern-Star Roque Santa Cruz ist 44 Jahre alt - und immer noch Erstliga-Profi in seiner Heimat Paraguay.
Das Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Deutschland in Foxborough am Montag (22.30 Uhr MESZ) lässt sich der langjährige Nationalstürmer selbstverständlich nicht entgehen, er glaubt an eine Chance gegen den viermaligen Weltmeister. "Je körperlicher das Spiel wird, desto besser für uns", sagte Santa Cruz der "Süddeutschen Zeitung."
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Die Favoritenrolle liege zwar "klar" bei Deutschland, betonte er, aber er sieht auch Schwächen, an denen Paraguay ansetzen kann.
"Man muss das Spiel körperlich intensiv gestalten und Deutschland dazu zwingen, viel zu arbeiten", sagte Santa Cruz. "Und ich hoffe auf hohe Temperaturen. Das käme uns entgegen."
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Santa Cruz hofft auf "intensives Hin und Her"
Und weiter: "Ein "intensives Hin und Her" wäre ideal, denn die deutsche Mannschaft sei "am ehesten in Umschaltsituationen verwundbar. (...) Probleme bekamen sie meist nach schnellen Gegenangriffen, die mit viel Tempo und Präzision ausgespielt wurden."
Je länger es 0:0 stehe, desto höher werde zudem der Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team. "Dann richtet sich die gesamte Erwartungshaltung auf Deutschland, während Paraguay deutlich weniger zu verlieren hat."
Als Blaupause sieht Santa Cruz das WM-Duell von 2002 (0:1 im Achtelfinale) mit dem deutschen Siegtor erst kurz vor Schluss: "Dieses Spiel gibt vielen Menschen in Paraguay noch immer Hoffnung. Dass unsere Spiele gegen Deutschland fast immer sehr ausgeglichen waren, ist bei vielen präsent. Das gilt auch für ein Freundschaftsspiel 2013, das 3:3 endete."
Allerdings habe Paraguay bei der WM noch nicht das Niveau aus der Südamerika-Qualifikation erreicht. "Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt – denn Deutschland verlangt einem alles ab." Vielen Fans in Paraguay sei das Offensivspiel "zu vorsichtig", sagte Santa Cruz.
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