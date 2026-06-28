ran Fußball DFB-Team: Warum sind Musiala und Wirtz nicht mehr magisch? Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay hat sich der frühere FC-Bayern-Star Roque Santa Cruz zu dem Duell geäußert. Dabei hofft der Paraguayer auf ein intensives Spiel und sieht durchaus Schwächen der DFB-Elf, die die Südamerikaner ausnutzen können.

Der frühere FC-Bayern-Star Roque Santa Cruz ist 44 Jahre alt - und immer noch Erstliga-Profi in seiner Heimat Paraguay. Das Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Deutschland in Foxborough am Montag (22.30 Uhr MESZ) lässt sich der langjährige Nationalstürmer selbstverständlich nicht entgehen, er glaubt an eine Chance gegen den viermaligen Weltmeister. "Je körperlicher das Spiel wird, desto besser für uns", sagte Santa Cruz der "Süddeutschen Zeitung." WM 2026: Lionel Messi und Argentinien in Fahrt, Warnschuss für das DFB-Team - Power Ranking nach der Gruppenphase Die Favoritenrolle liege zwar "klar" bei Deutschland, betonte er, aber er sieht auch Schwächen, an denen Paraguay ansetzen kann. "Man muss das Spiel körperlich intensiv gestalten und Deutschland dazu zwingen, viel zu arbeiten", sagte Santa Cruz. "Und ich hoffe auf hohe Temperaturen. Das käme uns entgegen."

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