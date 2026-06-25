ran Fußball WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team profitierte beim Einzug in die K.o.-Phase von Jokertoren. Welche Spieler aus der zweiten Reihe könnten dort entscheidend werden?

Rüdiger und Co.: Sehr gute Chancen auf mehr Minuten für das DFB-Team Natürlich ist Antonio Rüdiger hier als Erstes zu nennen. Der Innenverteidiger von Real Madrid wird den verletzten Nico Schlotterbeck ersetzen. Darüber hinaus haben auch die beiden Joker Deniz Undav und Nadiem Amiri Chancen, zumindest erst mal gegen Ecuador das Minutenkonto anzuheben. Überzeugen sie dort erneut, bringen sie den Bundestrainer vielleicht zum Umdenken. Gerade Undav spürt einen großen Rückhalt unter den Fans. Dass eine solche Dynamik schnell mal entstehen kann, zeigte sich beispielsweise bei der WM 2014, als viele in Deutschland gefordert hatten, Philipp Lahm wieder rechts hinten einzusetzen. Inwiefern sich Joachim Löw damals von außen beeinflussen ließ, sei mal dahingestellt. Verletzungen und der Genesungsprozess seiner eigentlichen Doppelsechs aus Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira trugen sicher dazu bei. Trotzdem schien diese Entscheidung die Euphorie im eigenen Land noch mal anzuheben. Kommentar: Nagelsmanns "harte Hand" ist ein gutes Zeichen Warum also nicht Undav? Nagelsmann wird in den kommenden Tagen entscheiden müssen, ob er den Stuttgarter eher von Anfang an braucht oder weiterhin als Top-Option von der Bank. David Raum, der seinen Stammplatz an Nathaniel Brown verloren hat, darf zumindest gegen Ecuador anstelle des angeschlagenen Frankfurters starten. Da Brown seine Sache bislang zur Zufriedenheit des Bundestrainers gemacht hat, dürfte der Leipziger ihn kaum aus der Stammelf verdrängen. Allerdings muss sich auch erst zeigen, wie schnell der Deutsch-Amerikaner seine Adduktorenbeschwerden überwindet.

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Gute Chancen auf mehr Einsätze: Verdrängt Leweling noch Sane? Jamie Leweling war der dritte Joker, den Nagelsmann recht früh gegen die Elfenbeinküste einwechselte. Auch er wird sehr wahrscheinlich gegen Ecuador eine weitere Chance erhalten. Die muss er aber besser nutzen als im zweiten Gruppenspiel. Dort fiel er deutlich ab und stellte kein wirkliches Upgrade zu Leroy Sane dar. Kann er gegen Ecuador aber überzeugen, wäre es eine logische Entscheidung, ihn auch im Sechzehntelfinale aufzustellen. Denn Sane fiel bisher auch nicht durch überragende Leistungen auf. Und dann ist da auch noch Leon Goretzka. Bisher hat der 31-Jährige nur 22 Minuten gesammelt. In der K.o.-Phase könnten seine Dynamik und seine Physis gegen den Ball aber mehr gefragt sein. Nagelsmann ist bekannt dafür, seine Ausrichtung an den Gegner anzupassen. Bei der EM 2024 brachte er überraschend Emre Can gegen Spanien, um die Defensive zu stärken. Spielt Deniz Undav gegen Ecuador? Nagelsmann legt sich fest Wirklich aufgegangen ist der Kniff nicht, aber vielleicht hat der Bundestrainer in diesem Jahr mit einem Goretzka-Kniff mehr Glück. Ein potenzielles Achtelfinale gegen Frankreich könnte der Anlass sein, das eigene taktische Konzept mindestens leicht anzupassen. Exakt hier wittert auch Waldemar Anton seine Chance. Immerhin sieben Minuten bekam er schon bei dieser WM. Dass Nagelsmann auch Rüdiger gegen Curação einiges an Spielzeit gab, obwohl Schlotterbeck da noch fit war, deutet vielleicht auf einen möglichen Plan hin. Will das Trainerteam der Traumoffensive von Frankreich im Falle eines Duells eine Dreierkette entgegenstellen? Anton wäre jetzt ein Kandidat dafür.

Wann zieht Nagelsmann den Beier-Joker? Diese Außenseiter haben Chancen Unter den weiteren Spielern sieht es jetzt erstmal so aus, als gäbe es keinen weiteren Kandidaten mehr für viel Einsatzzeit. Aber zwei gibt es da doch noch. Mit Blick auf Duelle, in denen Deutschland weniger Ballbesitz haben wird, ist Maximilian Beier eine echte Option. Der Dortmunder spielte bisher keine einzige Minute. Aber mit seinem Tempo, seiner Aggressivität und seinem Riecher für die richtigen Räume kann er zwei Probleme adressieren, die das DFB-Team bisher hatte: Da wäre auf der einen Seite das Pressing, das mitunter etwas zu unsauber wirkte. Beier ist ein oft unterschätzter Pressingspieler, könnte hier fast Müller-esque einen wichtigen Unterschied machen. Andererseits ist er ein sehr guter Umschaltspieler. Wenn die Deutschen gegen Frankreich etwas tiefer verteidigen müssen, hätten sie mit ihm einen "Läufer", der die Tiefe nutzen kann. Der zweite Spieler ist Nick Woltemade. Sein sehr technisches Profil könnte in der K.o.-Phase beispielsweise wichtig sein, um einen Gegner in dessen Hälfte zu binden und dort Bälle festzumachen. Allerdings hat der ehemalige Stuttgarter bisher keine einzige Minute gesammelt und seine Form war in dieser Saison überschaubar.

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