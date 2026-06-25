ran Fußball WM 2026: Ecuador ist mehr als ein Geheimtipp Videoclip • 01:37 Min Link kopieren Teilen

Zum Abschluss der WM-Vorrunde trifft Deutschland auf Ecuador. Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das Ticket für das Sechzehntelfinale sowie der Gruppensieg bereits vor dem Anpfiff perfekt. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung in der ARD, im Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Ecuador vs. Deutschland heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Ortszeit: 16 Uhr

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, East Rutherford (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E, 3. Spieltag

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Wer überträgt Ecuador gegen Deutschland heute live im TV und Stream? Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft wird live im Free-TV übertragen. Während MagentaTV die Rechte für alle WM-Spiele besitzt, wird das entscheidende Gruppenfinale zwischen Ecuador und Deutschland live in der ARD ausgestrahlt. Parallel zur TV-Übertragung gibt es hier einen kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Ecuador vs. Deutschland heute im Liveticker Du kannst das entscheidende Spiel nicht live sehen? Kein Problem! Mit dem Liveticker von ran verpasst du keine wichtige Szene im WM-Spiel Ecuador vs. Deutschland. Wir versorgen dich mit allen Toren, Highlights, Statistiken und den möglichen Szenarien für die K.-o.-Runde.

Der Gegner im Check: Das ist Ecuador Starke Qualifikation: Ecuador hat sich als zweitbestes Team der extrem schweren Südamerika-Qualifikation das Ticket für die WM gesichert und reist mit großen Ambitionen an.

Physis und Tempo: Die Mannschaft ist bekannt für ihre athletische Spielweise, hohes Tempo über die Flügel und eine gut organisierte Defensive.

WM-Erfahrung: Für „La Tri" ist es die fünfte WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Achtelfinals 2006, wo man knapp an England scheiterte (0:1).

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Ecuador vs. Deutschland: Der direkte Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft trafen beide Teams bisher nur einmal aufeinander – beim „Sommermärchen" 2006. Spiele insgesamt: 2

Siege Deutschland: 2

Unentschieden: 0

Siege Ecuador: 0

Tore: 7:2 Das letzte Duell war ein Freundschaftsspiel 2013, das Deutschland mit 4:2 für sich entschied. Bei der WM 2006 gewann die DFB-Elf das letzte Gruppenspiel souverän mit 3:0 durch einen Doppelpack von Miroslav Klose und einen Treffer von Lukas Podolski.

Der Spielort: Das New-York-New-Jersey-Stadion Das 2010 eröffnete Mehrzweckstadion ist nicht nur die Heimat der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, sondern auch der Austragungsort des WM-Finales 2026. Es war bereits Schauplatz des Endspiels der Copa América Centenario 2016 und beherbergte bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beide Halbfinals sowie das Finale zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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