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Bundesliga: SV Elversberg leiht Noah Darvich vom VfB Stuttgart aus

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:01 Min

Vor der ersten Saison in der Bundesliga verstärkt sich die SV Elversberg mit einem Youngster aus dem Oberhaus.

Die SV Elversberg verstärkt sich vor ihrer ersten Saison in der Fußball-Bundesliga: Vom VfB Stuttgart wechselt Noah Darvich auf Leihbasis für ein Jahr zu dem Aufsteiger. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zu Recht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland", wurde SVE-Sportdirektor Christian Weber zitiert.

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Darvich blickt auf erlebnisreiche Karriere

Der offensive Mittelfeldspieler hat bereits im Alter von 19 Jahren einen erlebnisreichen Karriereweg zurückgelegt: 2023 gewann er als Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft zunächst die Europameisterschaft und dann auch die Weltmeisterschaft.

Im Sommer desselben Jahres schloss sich der gebürtige Freiburger zudem dem FC Barcelona an, dort kam er in der zweiten Mannschaft und in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Vor der vergangenen Spielzeit kehrte Darvich nach Deutschland zurück, für die zweite Mannschaft des VfB kam er in 29 Pflichtspielen auf zehn Tore und sechs Assists.

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