ran Fußball WM 2026: Undav-Döner für umme? Kuriose Aktion in Stuttgart Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Vor der ersten Saison in der Bundesliga verstärkt sich die SV Elversberg mit einem Youngster aus dem Oberhaus.

Die SV Elversberg verstärkt sich vor ihrer ersten Saison in der Fußball-Bundesliga: Vom VfB Stuttgart wechselt Noah Darvich auf Leihbasis für ein Jahr zu dem Aufsteiger. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. "Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zu Recht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland", wurde SVE-Sportdirektor Christian Weber zitiert.

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