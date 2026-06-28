ran Fußball WM 2026: Sogar Ralf Rangnick hat "das noch nie erlebt" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Der letzte Spieltag der WM-Gruppenphase ist vorbei. Nun steht fest, welche Teams es in die K.o.-Runde geschafft haben. ran zeigt, wie die Szenarien der Gruppen ausgegangen sind.

Die WM 2026 ist die teilnehmertechnisch bisher größte der Geschichte. Da das Turnier im Vergleich zu den Jahren zuvor um 16 Mannschaften aufgestockt wurde, verändert sich auch der Qualifikationsmodus für die K.-o.-Runde. ran zeigt, wie der neue Modus funktioniert, welche Nationen sich für die nächste Runde qualifiziert haben. (Stand 28. Juni, 7:50 Uhr)

Der Modus der WM 2026: Wie funktioniert das Sechzehntelfinale? Bei dieser Weltmeisterschaft qualifizieren sich erstmals nicht nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die nächste Runde. Auch die acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Vierergruppen ziehen in das neu eingeführte Sechzehntelfinale ein. Das bedeutet: Bis zum letzten Spieltag war das Weiterkommen für fast alle Teams noch möglich.

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WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale Folgende Mannschaften stehen in der K.-o.-Runde: Mexiko, Südafrika, Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Marokko, USA, Australien, Paraguay, Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Belgien, Ägypten, Spanien, Kap Verde, Frankreich, Norwegen, Senegal, Argentinien, Kolumbien, Portugal, England, Ghana, Algerien, Österreich, DR Kongo, Kroatien

WM 2026: Diese Mannschaften sind ausgeschieden Bei folgenden Mannschaften steht fest, dass sie nicht mehr in die K.-o.-Runde einziehen können: Türkei, Haiti, Tunesien, Jordanien, Panama, Katar, Tschechien, Curaçao, Irak, Neuseeland, Saudi-Arabien, Uruguay, Schottland, Usbekistan, Iran, Südkorea

Wie viele Teams kommen bei der WM 2026 weiter? Insgesamt erreichen 32 der 48 gestarteten Mannschaften die K.-o.-Runde (Sechzehntelfinale). Das sind die jeweiligen Top 2 der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppendritten.

Was passiert bei Punktgleichheit in der Gruppenphase? Wenn zwei oder mehr Teams nach den drei Gruppenspielen punktgleich sind, entscheidet erstmals bei einer WM der direkte Vergleich. Erst danach kommen die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen sowie die Anzahl der erzielten Tore zum Tragen.

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WM 2026: Szenarien für Gruppe A Mexiko steht nach drei Siegen aus drei Spielen als Gruppensieger in der K.o.-Runde. Südkorea rutschte durch die 0:1-Niederlage gegen Südafrika hinter den Gastgeber von 2010 und hat es nicht unter die acht besten Gruppendritten geschafft. Tschechien ist nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen die Mexikaner als Tabellenvierter ausgeschieden.

WM 2026: Szenarien für Gruppe B Mit einem 2:1-Sieg gegen den Gastgeber Kanada sicherte sich die Schweiz den Gruppensieg. Kanada auf Platz zwei ist ebenfalls eine Runde weiter. Und auch Bosnien und Herzegowina hat es mit vier Punkten auf dem dritten Rang geschafft.

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WM 2026: Szenarien für Gruppe C Brasilien und Marokko gewannen beide ihr letztes Gruppenspiel deutlich. Beide stehen bei sieben Punkten, jedoch sicherten sich die Südamerikaner durch das bessere Torverhältnis Platz eins in der Gruppe. Haiti war bereits zuvor ausgeschieden und auch für Schottland hat es mit nur drei Punkten nicht gereicht.

WM 2026: Szenarien für Gruppe D Durch die Niederlage der Türkei gegen Paraguay (0:1) hat die Türkei nicht mal mehr die Chance auf Platz drei - sie verpasst die K.o.-Runde. Die USA ziehen aufgrund der Niederlage der Türkei zugleich als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale ein. Australien und Paraguay trennten sich in der Nacht zu Freitag 0:0. Australien sicherte sich somit den 2. Platz. Paraguay zieht nach der Niederlage von Uruguay ins Sechzehntelfinale ein.

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Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

WM 2026: Szenarien für Gruppe E Trotz der 2:1-Niederlage gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel ist die DFB-Elf als Gruppenerster weiter. Dank Pépés Doppelpack gegen Curaçao kommt die Elfenbeinküste auf Rang zwei ebenfalls eine Runde weiter. Ecuador ist zwar nur Tabellendritter, hat aber mit vier Punkten ebenfalls genügend Zähler auf dem Konto, um im Vergleich mit anderen Gruppendritten weiterzukommen. Curacao war bereits zuvor ausgeschieden.

WM 2026: Szenarien für Gruppe F Die Niederlande (1./4 Punkte/7:3/+4 Tore) erreichte durch den Sieg gegen Tunesien das Sechzehntelfinale. Weil Japan gegen Schweden nur 1:1 spielte, durfte sich die "Elftal" über Platz eins freuen. Für die Japaner reichte es dennoch zum zweiten Rang in der Gruppe - und auch die drittplatzierten Schweden haben Grund zur Freude. Tunesien (4.) verpasst die K.o.-Runde dagegen.

WM 2026: Szenarien für Gruppe G Belgien beendet die Gruppe nach dem 5:1-Sieg gegen Neuseeland auf Rang eins. Ägypten ist durch ein 1:1-Unentschieden gegen den Iran nur Gruppzweiter. Der Iran hoffte als Gruppendritter auf den Einzug in das Sechzehntelfinale, wurde aber enttäuscht. Neuseeland ist als Gruppenletzter ohnehin ausgeschieden.

WM 2026: Szenarien für Gruppe H Nach dem 1:0-Sieg gegen Uruguay zieht Spanien als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein. Kap Verde erreicht durch drei Unentschieden in der Gruppenphase als Zweiter das Sechzehntelfinale. Uruguay ist nach der Niederlage gegen Spanien ausgeschieden, und auch für Saudi Arabien ist das Turnier als Gruppenletzter bereits beendet.

WM 2026: Szenarien für Gruppe I Frankreich und Norwegen waren bereits nach zwei Spieltagen sicher für die K.o.-Runde qualifiziert. Im direkten Duell um den Gruppensieg gewann Frankreich mit 4:1, Norwegen verbleibt damit als Zweiter. Im Spiel um den dritten Platz gewann Senegal mit 5:0 gegen den Irak und ist damit für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Der Irak wiederum ist raus.

WM 2026: Szenarien für Gruppe J Argentinien steht als Titelverteidiger auch souverän in der K.o.-Phase des Turniers. Mit drei Siegen gab es keine Zweifel. Österreich zieht durch das bessere Torverhältnis gegenüber Algerien mit vier Punkten als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein. Algerien ist als Dritter ebenfalls für die K.o.-Phase qualifiziert. Für Jordanien ist die WM nach der Vorrunde mit null Punkten beendet.

WM 2026: Szenarien für Gruppe K Kolumbien steht durch das 0:0 gegen Portugal mit sieben Punkten ganz oben in der Gruppe. Portugal liegt nach einem Sieg und zwei Unentschieden daher auf Platz zwei vor der DR Kongo. Mit vier erspielten Punkten reicht es allerdings auch für die Afrikaner, um sich in der K.o.-Phase zu zeigen. Usbekistan ist mit null Punkten und einer deutlichen Tordifferenz von minus Neun deutlich ausgeschieden.