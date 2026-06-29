ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale trifft die DFB-Elf auf Paraguay. ran hat alle Informationen zum Spiel zusammengefasst.

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Deutschland vs. Paraguay heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uhr (MESZ)

Spielort: Boston-Stadion (Boston)

Wettbewerb: WM 2026, Sechzehntelfinale

Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay heute live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel gegen Paraguay läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das DFB-Spiel gegen Paraguay wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

WM 2026: Deutschland gegen Paraguay heute im Liveticker Wer das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zum Spiel gegen Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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