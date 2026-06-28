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WM 2026: Deutschland vs. Paraguay live im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:22 Min
Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale trifft die DFB-Elf auf Paraguay. ran hat alle Informationen zum Spiel zusammengefasst.
Dämpfer für Deutschland! Mit 1:2 verlor das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Dabei zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine gute Leistung.
WM 2026: Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni ab 22:30 gegen Paraguay LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Dementsprechend groß sind die Fragezeichen vor dem Sechzehntelfinale. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend auf Paraguay.
Die Südamerikaner sind in Gruppe D mit USA, Australien und der Türkei mit vier Punkten auf dem dritten Platz gelandet.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einem Turnier war im Achtelfinale der WM 2002. Damals konnte Deutschland mit 1:0 gewinnen.
ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.
Deutschland vs. Paraguay live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uhr (MESZ)
Spielort: Boston-Stadion (Boston)
Wettbewerb: WM 2026, Sechzehntelfinale
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Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel gegen Paraguay läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Das DFB-Spiel gegen Paraguay wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
WM 2026: Deutschland gegen Paraguay im Liveticker
Wer das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zum Spiel gegen Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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