WM 2026: Deutschland vs. Paraguay live im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen"

Deutschland steht zum ersten Mal seit 2014 in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale trifft die DFB-Elf auf Paraguay. ran hat alle Informationen zum Spiel zusammengefasst.

Dämpfer für Deutschland! Mit 1:2 verlor das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Dabei zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine gute Leistung.

Dementsprechend groß sind die Fragezeichen vor dem Sechzehntelfinale. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend auf Paraguay.

Die Südamerikaner sind in Gruppe D mit USA, Australien und der Türkei mit vier Punkten auf dem dritten Platz gelandet.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einem Turnier war im Achtelfinale der WM 2002. Damals konnte Deutschland mit 1:0 gewinnen.

ran hat alle Informationen zum Sechzehntelfinale zusammengefasst.