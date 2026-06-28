WM 2026 - Messi, Ronaldo, DFB-Team: Die Vorrunde in Zahlen

ran Fußball DFB-Team: Kimmich-Debatte! Experten fordern anderen Wechsel Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

72 Spiele sind vorbei, 32 kommen noch: Die erste XXL-WM der Fußballgeschichte hat mit Blick auf die Zahlen bereits in der Vorrunde gehalten, was sie versprochen hat - in der Gruppenphase wurden jede Menge Rekorde aufgestellt.

Die Superstars haben geliefert, und auch die deutsche Mannschaft ist einmal ganz vorne dabei. Eine Übersicht in Zahlen: 0: Co-Gastgeber Mexiko und Europameister Spanien haben als einzige der 48 Mannschaften kein Gegentor kassiert. Spaniens Torwart Unai Simon konnte seit mittlerweile 430 WM-Minuten nicht überwunden werden. Den Rekord (517 Minuten) hält die italienische Torhüter-Ikone Walter Zenga. Der belgische Keeper Thibaut Courtois hat mittlerweile acht WM-Partien ohne Gegentreffer absolviert. Die Bestmarke (zehn) teilen sich Peter Shilton (England) und Fabien Barthez (Frankreich).

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DFB-Team: Undav bei den Scorern vorne dabei 6: Auf der Jagd nach der Torjägerkanone liegt der argentinische Superstar Lionel Messi mit sechs Treffern vorne. Es folgen Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé (beide Frankreich), Vinicius Junior (Brasilien) sowie Erling Haaland (Norwegen) - alle haben vier Tore auf dem Konto. In der Scorerwertung (Tore plus Vorlagen) führen Messi und Mbappé (sechs) vor Dembélé, Vinicius Junior und Deniz Undav (alle fünf). Julian Nagelsmann hat ein Offensivproblem: Kann er es lösen?

Trinkpausen, Stars und Trump: Die Erkenntnisse der Vorrunde 6: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs WM-Endrunden getroffen hat. Der 41-Jährige ist zudem der zweitälteste Torschütze - nach dem Kameruner Roger Milla. 7: Das 7:1 der deutschen Mannschaft gegen WM-Neuling Curacao war der höchste Sieg der Vorrunde. Fast hätte sich Co-Gastgeber Kanada die Bestmarke geschnappt, das 6:0 gegen Katar reichte aber nicht ganz. 9: Titelverteidiger Argentinien, Topfavorit Frankreich und Mexiko haben als einzige Mannschaften die volle Punktzahl erreicht. In Gruppe H hat Spanien als einziges der vier Teams Spiele gewonnen. So etwas gab es in der WM-Geschichte zuvor erst dreimal. 16: Curacaos Torhüter Eloy Room kam beim 0:0 gegen Ecuador auf 16 Paraden - seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 verzeichnete nie ein Keeper mehr abgewehrte Bälle während der regulären Spielzeit.

Lionel Messi setzt sich ab 19: Lionel Messi setzt sich an der Spitze der WM-Torjägerliste immer weiter ab. 19 Treffer hat der mittlerweile 39-Jährige auf dem Konto. Mit seinen sechs Toren in der Vorrunde überholte er locker den bisherigen Rekordler Miroslav Klose (16). Doch Kylian Mbappé (ebenfalls 16) liegt auf der Lauer - und ist erst 27 Jahre alt. 32: Frankreichs Offensivstar Ousmane Dembélé brauchte im Spiel gegen Norwegen 32 Minuten für seinen Dreierpack. Das reichte nicht ganz für den Rekord. Der Österreicher Erich Probst benötigte 1954 gegen die Tschechoslowakei nur 24 Minuten. Neben Dembélé schnürten auch Lionel Messi und der Kanadier Jonathan David einen Dreierpack in der Vorrunde. 92: Nach 92 Jahren Anlauf hat Ägypten seinen ersten WM-Sieg gefeiert. Durch das 3:1 gegen Neuseeland hatte das lange Warten für die Afrikaner, die 1934 zum ersten Mal dabei waren, endlich ein Ende. Länger musste sich nie ein Land in Geduld üben. Norwegen (56 Jahre) und Südkorea (48 Jahre) liegen auf den Plätzen zwei und drei.

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