WM 2026 - DFB-Team: Box-Weltmeister Kabayel fiebert mit Kumpels Undav und Sané

ran Fußball Havertz über offensive Hemmungen: "Haben unser Potential noch nicht ausgespielt" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands neuer Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel ist großer Fußball-Fan - und drückt bei der Weltmeisterschaft zwei Nationalspielern ganz besonders die Daumen: Privat ist er mit Deniz Undav und Leroy Sané gut befreundet, dies verriet der Boxer in einem Interview mit der Abendzeitung.

Offensivspieler Sané kennt Kabayel sogar bereits seit Kindertagen. "Leroy und ich sind als Jungs aus dem Pott nur wenige Meter voneinander aufgewachsen. Er war damals immer der Jüngste, durfte aber trotzdem immer bei uns mitspielen, weil er so gut war. Irgendwann war er zu gut und wir wollten ihn nicht mehr mitspielen lassen", scherzte der Bochumer. Sanés fußballerische Qualitäten seien "unbestritten". Kabayel meint zudem, dass es eine "gute Entwicklung" sei, wie Sané mittlerweile für das Team arbeite. Er sei "brutal wertvoll für die Mannschaft" und werde "immer zu kritisch bewertet".

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