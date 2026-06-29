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WM 2026: DFB-Spielplan - Termine, Uhrzeiten und Gegner - wann spielt das DFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Paraguay?

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von ran

ran Fußball

WM 2026: Deutschland-Fans sagen "Showdown gegen Frankreich" voraus

Videoclip • 01:42 Min

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026

Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.

Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Daran ändert auch die 1:2-Niederlage gegen Ecuador nichts. Im Sechzehntelfinale wartet jetzt Paraguay.

Die Gruppenspiele des DFB-Teams in der Übersicht:

Gegner: Curacao (7:1)

Spielort: Houston

TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream

Gegner: Elfenbeinküste (2:1)

Spielort: Toronto

TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream

Gegner: Ecuador

Spielort: New York/ New Jersey

TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream

  • Sechzehntelfinale: Montag, 29. Juni 2026, 22:30 Uh (MESZ)

Gegner: Paraguay

Spielort: Boston-Stadion

TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream

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Kommende Livestreams auf Joyn

Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026

Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:

  • Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli

  • Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli

  • Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli

  • Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli

  • Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami

  • WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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