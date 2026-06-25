ran Fußball WM 2026: Mit dem Fahrrad zur WM! DFB-Fan vor nächster Challenge Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Im letzten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Ecuador sorgte Leroy Sane für die frühe Führung des DFB-Teams. Allerdings sorgte eine Aktion im Vorfeld für heftige Diskussionen. Hätte das Tor gar nicht zählen dürfen?

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DFB-Team: Auch Wagner sieht Treffer kritisch Ittrich ergänzte: "Pavlovic hohes Bein, er trifft dann auch noch mit dem Fuß am Kopf. Für mich hätte das Tor nicht zählen dürfen. Der Kopf ist nicht zu tief, der Fuß ist viel zu hoch. Es gibt einen klaren Kontakt, es ist nicht nur gefährliches Spiel, sondern unsportliches Betragen." Auch "ARD"-Experte Lutz Wagner sah den Treffer kritisch. "Es wundert mich sehr, dass der VAR da nicht einschreitet. Mutige Entscheidung. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn dieses Tor zurückgenommen wird", sagte er. "Bild"-Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe meinte auch: "Diese Entscheidung ist natürlich ein Witz. Zu unseren Gunsten, wir freuen uns, aber objektiv müssen wir sagen: Das ist nicht akzeptabel." Dennoch trug sich Sané als zweitschnellster Torschütze in die deutsche WM-Geschichte ein. Er benötigte nur 109 Sekunden für seinen Treffer - schneller war nur Ernst Lehner, der 1934 gegen Österreich in der ersten Minute getroffen hatte.