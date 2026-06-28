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Die besten Acht kommen weiter

WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - welche Teams haben das Sechzehntelfinale erreicht?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Darum ist Deutschland "klarer Favorit" gegen Paraguay

Videoclip • 02:21 Min

Die aufgeblähte WM 2026 bringt eine Neuheit mit sich. Die besten acht Gruppendritten haben sich ebenfalls für das Sechzehntelfinale qualifiziert. ran hat den finalen Stand.

Für das Sechzehntelfinale der WM 2026 qualifizieren sich insgesamt 32 Mannschaften.

Wie gewohnt sind die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe in der K.o.-Runde mit dabei. Gleiches gilt ab diesem Turnier aber auch für die acht besten Gruppendritten.

Als Grundlage dienen die in der Gruppenphase gesammelten Punkte.

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Welche Kriterien gelten dabei?

Die Tabelle setzt sich absteigend aus den folgenden Kriterien zusammen:

  • Punkte aus allen Gruppenspielen

  • Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

  • Anzahl der Tore aus allen Gruppenspielen

  • Fairplay-Wertung

  • Platzierung in der jüngsten Weltrangliste

So sieht die finale Tabelle der Gruppendritten aus:

  1. DR Kongo - 4 Punkt (4:3 Tore)

  2. Schweden - 4 Punkte (7:7 Tore)

  3. Ghana - 4 Punkte (2:2 Tore)

  4. Ecuador - 4 Punkte (2:2 Tore)

  5. Bosnien-Herzegowina - 4 Punkte (5:6 Tore)

  6. Algerien - 4 Punkte (5:7 Tore)

  7. Paraguay - 4 Punkte (2:4 Tore)

  8. Senegal - 3 Punkte (8:6 Tore)

  9. Iran - 3 Punkte (3:3 Tore)

  10. Südkorea - 3 Punkte (2:3 Tore)

  11. Schottland - 3 Punkte (1:4 Tore)

  12. Uruguay - 2 Punkte (3:4 Tore)

Stand: 28. Juni 2026 (07:30 Uhr)

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