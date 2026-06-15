Die Elfenbeinküste jubelt nach einem späten Treffer im Duell der beiden deutschen Gruppen-Gegner. Ecuador verpasst den ersten Punktgewinn bei der WM 2026.

Aufpassen, Deutschland - die restliche WM-Gruppenphase wird kein Spaziergang: Die Elfenbeinküste und Ecuador haben sich ein packendes sowie extrem physisches Auftaktduell geliefert, das die Afrikaner dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 (0:0) für sich entschieden.

Die Leistung beider Teams im gelben Hexenkessel von Philadelphia sollte eine Warnung an das DFB-Team sein. Die für ihre defensiven Bollwerke bekannten Mannschaften zeigten neben Intensität und Zweikampfstärke auch ansehnliche spielerische Elemente. Dem eingewechselten Amad Diallo (90.) gelang das goldene Tor, dazu gab es vier Aluminiumtreffer.

Damit ist Deutschland nach dem ersten Spieltag Tabellenführer der Gruppe E. Die Elfenbeinküste wird am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Toronto zum ersten echten Härtetest für das DFB-Team, dem das Weiterkommen nach dem furiosen 7:1 gegen Curacao allerdings kaum noch zu nehmen ist. Ecuador tritt am Sonntag (2.00 Uhr MESZ/jeweils ZDF und MagentaTV) zunächst gegen den Außenseiter aus Curacao an, ehe am 25. Juni das Gruppenfinale gegen die Elf von Julian Nagelsmann ansteht.