ran Fußball DFB-Team: Rudi Völler mit kleinen Stichen gegen Klopp Videoclip • 02:30 Min Link kopieren Teilen

Deutschland hat sein Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 spektakulär gewonnen. Das sind die Pressestimmen zum DFB-Sieg.

Was für ein Auftakt! Die DFB-Auswahl startet ihre WM-Mission mit einer 7:1-Torparty gegen Außenseiter Curacao. WM 2026 - DFB-Team vs. Curacao: Trotz Kantersieg - die WM beginnt erst jetzt Die Weltpresse wertet den Auftritt des Teams von Julian Nagelsmann in Houston als "klare Botschaft" an die Konkurrenz. Internationale Pressestimmen zum deutschen Auftaktsieg im Überblick:

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England Daily Mail: "Der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft." The Sun: "Kai Havertz trifft doppelt, der viermalige Weltmeister übersteht einen frühen Schock und überrollt den Fußball-Zwerg." The Guardian: "Curaçao genießt seinen Moment, doch Havertz und das kompromisslose Deutschland kennen keine Gnade. (...) Nagelsmann wird zufrieden sein, dass von allen Teilen des Spielfelds Gefahr ausging – ein halbes Dutzend verschiedener Torschützen zeugt davon –, doch es versteht sich von selbst, dass wesentlich ernsthaftere Prüfsteine noch bevorstehen."

Frankreich Le Figaro: "Nachdem der erste kleine Schreck verdaut war, hat Deutschland gegen Curacao richtig aufgespielt."

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USA New York Times/The Athletic: "Deutschland im siebten Himmel nach großem Sieg gegen Curacao" Los Angeles Times: "Deutschland legt nach starkem Start von Curacao einen Torrausch hin" USA Today: "Deutschland zerlegt WM-Neuling Curacao – der erste Kantersieg des Turnier."

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Mexiko El Universal: "Curacao erlebt einen historischen Moment: Es erzielt sein erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft. Als Außenseiter und vor der Herausforderung, gegen eine Großmacht wie Deutschland anzutreten, überraschte die Concacaf-Mannschaft alle."

Curacao Curacao.nu: "Trotz der schweren Niederlage wird Curacao vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Die Insel gab ihr Debüt bei einer WM-Endrunde und erlebte, wie Comenencia den ersten WM-Treffer für Curacao überhaupt erzielte. Zudem sorgten Tausende von Fans 90 Minuten lang für eine beeindruckende Stimmung in Houston." Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten

Italien Gazzetta dello Sport: "Curacao träumt nach dem ersten WM-Tor kurz, dann bricht die deutsche Torlawine los. Ein Sieg zum Auftakt vertreibt die Geister der Vergangenheit und lässt unangenehme Erinnerungen verblassen, vor allem angesichts der letzten beiden Weltmeisterschaften, die jeweils in der Gruppenphase endeten."

Spanien Marca: "Deutschland erstickt die kleine Rebellion von Curacao mit souveräner Dominanz. Nagelsmanns Team lässt der karibischen Debütanten-Auswahl keine Chance. Curacao gab alles, was es hatte, doch wie zu erwarten war, reichte das nicht."

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Schweiz Blick: "DFB-Elf feiert Tor-Party gegen WM-Zwerg." Tagesanzeiger: "Deutschland überzeugt zum WM-Auftakt! Das Team von Nagelsmann wird seiner Favoritenrolle gegen Curacao gerecht und gewinnt souverän mit 7:1. Dank diesem Sieg sind die Deutschen auf dem besten Wege, sich erstmals nach 2014 wieder für eine K.o.-Phase bei einer WM zu qualifizieren."